Звезда сериала «Клан Сопрано» Джерри Адлер умер в возрасте 96 лет

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Американский актер Джерри Адлер, известный по роли Геша Рабкина в «Клане Сопрано», умер в субботу в возрасте 96 лет. Он начал актерскую карьеру после 60 лет, прославившись благодаря этому сериалу.

Звезда сериала «Клан Сопрано» Джерри Адлер умер в возрасте 96 лет

Легендарный актер, прославившийся благодаря таким сериалам, как "Клан Сопрано", "Хорошая жена" и "Спаси меня", умер в возрасте 96 лет.

Передает УНН со ссылкой на Infobae.

Детали

Американский актер Джерри Адлер, известный по роли Геша Рабкина в сериале "Клан Сопрано", умер в субботу в возрасте 96 лет. Это подтвердила его семья. Причина смерти не объявляется. 

Адлер на протяжении десятилетий был ключевой фигурой за кулисами Бродвея, еще до начала своей актерской карьеры в возрасте 60 лет.

Адлер, родившийся в Нью-Йорке, США. Из его биографии известно, что после школы Адлер работал режиссером на Бродвее, - он срежиссировал несколько постановок. Лишь спустя длительное время он запомнился в том числе, как исполнитель ролей. 

Умер легендарный рестлер Халк Хоган: легенде был 71 год24.07.25, 19:48 • 6433 просмотра

После нескольких второстепенных ролей он достиг признания благодаря роли в сериале о мафии "Клан Сопрано".

Он воплотил образ Германа "Хеша" Рабкина вместе с главным героем Тони Сопрано, которого сыграл Джеймс Гандольфини. Многие зрители соглашаются, что Адлер стал одним из важнейших, хотя и второстепенных персонажей сериала.

Среди работ актера следует также выделить фильм Вуди Аллена "Загадочное убийство в Манхэттене" (1993).

Умерла звезда «Ходячих мертвецов» Келли Мак – актрисе было всего 33 года06.08.25, 10:27 • 4765 просмотров

Вот что однажды Адлер сказал о своем позднем старте в актерской карьере:

Знаете, что интересно? Вы проводите всю свою карьеру за кулисами. Никто не знает, кто вы, и даже вашего имени. Они ничего о вас не знают. А потом вы снимаетесь в телешоу, и вдруг вы становитесь знаменитостью, и все знают ваше лицо. Это так странно

- сообщил Адлер в одном из интервью, отвечая на вопрос о внимании к своим образам и позднем актерском старте.

Среди комментариев друзей Адлера, следует упомянуть, например, сообщение Фрэнка Дж. Райли, который немного ранее подтвердил уход известного актера и режиссера:

Великий актер, мой друг Джерри Адлер, умер сегодня в возрасте 96 лет. Вы знаете его по одной из его культовых ролей и многочисленным гостевым выступлениям. Неплохо для парня, который начал сниматься только в 65 лет

- написал он в Х.

Напомним

На 47-м году жизни умер Дэвид Хекили Кенуи Белл, актер, озвучивший Дэвида Кавехи в мультфильме "Лило и Стич".

Оскароносный актер Джин Хэкмен умер естественной смертью примерно через неделю после того, как его жена Бетси Аракава умерла от редкого вируса, сообщил медицинский следователь Нью-Мексико в США.

Игорь Тележников

КультураНовости Мира
Нью-Мексико
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Твиттер