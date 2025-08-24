Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 років

Легендарний актор, який прославився завдяки таким серіалам, як "Клан Сопрано", "Хороша дружина" і "Врятуй мене", помер у віці 96 років.

Деталі

Американський актор Джеррі Адлер, відомий за роллю Геша Рабкіна в серіалі "Клан Сопрано", помер у суботу у віці 96 років. Це підтвердила його родина. Причина смерті не оголошується.

Адлер протягом десятиліть був ключовою фігурою за лаштунками Бродвею, ще до початку своєї акторської кар'єри у віці 60 років.

Адлер, який народився в Нью-Йорку, США. З його біографії відомо, що після школи Адлер працював режисером на Бродвеї, - він зрежисував кілька постановок. Лише через тривалий час він запам'ятався у тому числі, як виконавець ролей.

Після кількох другорядних ролей він досяг визнання завдяки ролі у серіалі про мафію "Клан Сопрано".

Він втілив образ Германа "Хеша" Рабкіна разом із головним героєм Тоні Сопрано, якого зіграв Джеймс Гандольфіні. Багато глядачів погоджуються, що Адлер став одним із найважливіших, хоча й другорядних персонажів серіалу.

Серед робіт актора слід також виділити фільм Вуді Аллена "Загадкове вбивство в Манхеттені" (1993).

Ось що одного разу Адлер сказав про свій пізній старт у акторській кар'єрі:

Знаєте, що цікаво? Ви проводите всю свою кар'єру за лаштунками. Ніхто не знає, хто ви, і навіть вашого імені. Вони нічого про вас не знають. А потім ви знімаєтеся в телешоу, і раптом ви стаєте знаменитістю, і всі знають ваше обличчя. Це так дивно - повідомив Адлер в одному з інтерв'ю, відповідаючи на питання про увагу до своїх образів та пізній акторський старт.

Серед коментарів друзів Адлера, слід згадати, наприклад допис Френка Дж. Райлі, який трохи раніше підтвердив ухід відомого актора та режисера:

Великий актор, мій друг Джеррі Адлер, помер сьогодні у віці 96 років. Ви знаєте його за однією з його культових ролей і численними гостьовими виступами. Непогано для хлопця, який почав зніматися тільки в 65 років - написав він в Х.

