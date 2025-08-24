Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 років

$41.220.00
47.980.00
ukru
13:49 • 5154 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 13978 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 24839 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 23519 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 30563 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 66910 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 59203 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 32401 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 55681 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35083 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
80%
747мм
Популярнi новини
лукашенко "привітав" Україну з Днем незалежності: цинічно побажав "знайти відповідь на виклики"Photo24 серпня, 09:09 • 12876 перегляди
Карні про війну проти України: переживаємо вирішальний момент, міжнародна підтримка має посилитися 24 серпня, 09:46 • 9460 перегляди
російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула24 серпня, 09:59 • 14488 перегляди
Канада виділить понад 1 млрд доларів на постачання дронів, боєприпасів Україні - прем’єр Карні 24 серпня, 10:14 • 10557 перегляди
Надзвичайна ситуація в Єревані: російський винищувач врізався у міську інфраструктуру13:30 • 11881 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 30555 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 66904 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 40037 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 53415 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 40892 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 41039 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 26886 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 28036 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 30656 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 37057 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Twitter
Будівництво
COVID-19

Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 років

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Американський актор Джеррі Адлер, відомий за роллю Геша Рабкіна у "Клані Сопрано", помер у суботу у віці 96 років. Він почав акторську кар'єру після 60 років, прославившись завдяки цьому серіалу.

Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 років

Легендарний актор, який прославився завдяки таким серіалам, як "Клан Сопрано", "Хороша дружина" і "Врятуй мене", помер у віці 96 років.

Передає УНН із посиланням на Infobae.

Деталі

Американський актор Джеррі Адлер, відомий за роллю Геша Рабкіна в серіалі "Клан Сопрано", помер у суботу у віці 96 років. Це підтвердила його родина. Причина смерті не оголошується. 

Адлер протягом десятиліть був ключовою фігурою за лаштунками Бродвею, ще до початку своєї акторської кар'єри у віці 60 років.

Адлер, який народився в Нью-Йорку, США. З його біографії відомо, що після школи Адлер працював режисером на Бродвеї, - він зрежисував кілька постановок. Лише через тривалий час він запам'ятався у тому числі, як виконавець ролей. 

Помер легендарний реслер Галк Гоган: легенді було 7124.07.25, 19:48 • 6431 перегляд

Після кількох другорядних ролей він досяг визнання завдяки ролі у серіалі про мафію "Клан Сопрано".

Він втілив образ Германа "Хеша" Рабкіна разом із головним героєм Тоні Сопрано, якого зіграв Джеймс Гандольфіні. Багато глядачів погоджуються, що Адлер став одним із найважливіших, хоча й другорядних персонажів серіалу.

Серед робіт актора слід також виділити фільм Вуді Аллена "Загадкове вбивство в Манхеттені" (1993).

Померла зірка “Ходячих мерців” Келлі Мак - акторці було лише 33 роки06.08.25, 10:27 • 4761 перегляд

Ось що одного разу Адлер сказав про свій пізній старт у акторській кар'єрі:

Знаєте, що цікаво? Ви проводите всю свою кар'єру за лаштунками. Ніхто не знає, хто ви, і навіть вашого імені. Вони нічого про вас не знають. А потім ви знімаєтеся в телешоу, і раптом ви стаєте знаменитістю, і всі знають ваше обличчя. Це так дивно

- повідомив Адлер в одному з інтерв'ю, відповідаючи на питання про увагу до своїх образів та пізній акторський старт.

Серед коментарів друзів Адлера, слід згадати, наприклад допис Френка Дж. Райлі, який трохи раніше підтвердив ухід відомого актора та режисера:

Великий актор, мій друг Джеррі Адлер, помер сьогодні у віці 96 років. Ви знаєте його за однією з його культових ролей і численними гостьовими виступами. Непогано для хлопця, який почав зніматися тільки в 65 років

- написав він в Х.

Нагадаємо

На 47-му році життя помер Девід Гекілі Кенуї Белл, актор, який озвучив Девіда Кавехі у мультфільмі "Ліло і Стіч".

Оскароносний актор Джин Гекмен помер природною смертю приблизно через тиждень після того, як його дружина Бетсі Аракава померла від рідкісного вірусу, повідомив медичний слідчий Нью-Мексико у США.

Ігор Тележніков

КультураНовини Світу
Нью-Мексико
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Twitter