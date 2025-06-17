Помер актор, який озвучив Девіда у "Ліло і Стіч"

Девід Гекілі Кенуї Белл, відомий своєю роллю у культовому мультфільмі "Ліло і Стіч", помер у віці 46 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Поліція Гаваїв підтвердила, що Белл помер 12 червня о 14:26. Розпочато стандартне розслідування.

Ми розпочали судово-медичне розслідування (як це є стандартною практикою), і для встановлення точної причини смерті призначено розтин - повідомив речник поліції.

"Наразі розслідування триває. Підозр у неправомірних діях немає", - додав він.

Про смерть брата також повідомила у соцмережі Facebook його сестра Джалін Канані Белл.

Вона поділилася, що дуже важко переживає втрату.

З важким серцем повідомляю, що мій любий, щедрий, талановитий, дотепний, блискучий і вродливий молодший брат Девід Г. К. Белл сьогодні буде в компанії нашого Небесного Отця зазначила сестра актора.

За її словами, вона довго шукала спосіб правильно повідомити трагічну новину.

Я шукала правильні слова й настрій, щоб як слід передати радість від того, якою людиною він був – справжнім Принцом серед чоловіків - повідомила Джалін Канані Белл.

Однак, за її словами, обставини змусили її оприлюднити новину раніше, ніж планувалося.

Доля змусила мене діяти вже сьогодні зранку через попередньо заплановану розсилку до Дня батька… - пояснила Джалін Канані Белл.

Вона згадала про нещодавню зустріч із братом, яку тепер вважає особливо цінною.

Він заздалегідь усе спланував і придбав найкращі місця, щоб ми разом пішли на прем’єру в Каполей всього два тижні тому - розповіла Джалін Канані Белл.

Також вона пригадала спокійний вечір, проведений удвох після перегляду фільму.

Наш останній вечір разом після повернення з кіно був дуже простим: ми сиділи на моєму дивані у вітальні, говорили про життя, пили газовану воду та трохи займалися генеалогією - згадала сестра актора.

"Я вдячна за цю мить і всі інші, великі й малі, й збережу наші спогади", – додала сестра Девіда Гекілі Кенуї Белла.

Довідка

Девід Гекілі Кенуї Белл – актор гавайського походження, який здобув широку популярність завдяки ролі Девіда Кавехі у мультфільмі Disney "Ліло і Стіч" 2002 року. Його персонаж – серфер та доброзичливий залицяльник Нані, старшої сестри головної героїні Ліло.

Голос Белла став невід’ємною частиною цієї класичної анімаційної історії.

Нагадаємо

Мультфільм "Ліло і Стіч" вийшов у 2002 році та став одним із найулюбленіших проєктів студії Walt Disney Pictures. У 2024 році компанія оголосила про створення повнометражного ігрового римейку стрічки.

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