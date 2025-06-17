Помер актор, який озвучив Девіда у "Ліло і Стіч"
Київ • УНН
На 47-му році життя помер Девід Гекілі Кенуї Белл, актор, який озвучив Девіда Кавехі у мультфільмі "Ліло і Стіч". Поліція Гаваїв проводить розслідування обставин смерті.
Девід Гекілі Кенуї Белл, відомий своєю роллю у культовому мультфільмі "Ліло і Стіч", помер у віці 46 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
Поліція Гаваїв підтвердила, що Белл помер 12 червня о 14:26. Розпочато стандартне розслідування.
Ми розпочали судово-медичне розслідування (як це є стандартною практикою), і для встановлення точної причини смерті призначено розтин
"Наразі розслідування триває. Підозр у неправомірних діях немає", - додав він.
Про смерть брата також повідомила у соцмережі Facebook його сестра Джалін Канані Белл.
Вона поділилася, що дуже важко переживає втрату.
З важким серцем повідомляю, що мій любий, щедрий, талановитий, дотепний, блискучий і вродливий молодший брат Девід Г. К. Белл сьогодні буде в компанії нашого Небесного Отця
За її словами, вона довго шукала спосіб правильно повідомити трагічну новину.
Я шукала правильні слова й настрій, щоб як слід передати радість від того, якою людиною він був – справжнім Принцом серед чоловіків
Однак, за її словами, обставини змусили її оприлюднити новину раніше, ніж планувалося.
Доля змусила мене діяти вже сьогодні зранку через попередньо заплановану розсилку до Дня батька…
Вона згадала про нещодавню зустріч із братом, яку тепер вважає особливо цінною.
Він заздалегідь усе спланував і придбав найкращі місця, щоб ми разом пішли на прем’єру в Каполей всього два тижні тому
Також вона пригадала спокійний вечір, проведений удвох після перегляду фільму.
Наш останній вечір разом після повернення з кіно був дуже простим: ми сиділи на моєму дивані у вітальні, говорили про життя, пили газовану воду та трохи займалися генеалогією
"Я вдячна за цю мить і всі інші, великі й малі, й збережу наші спогади", – додала сестра Девіда Гекілі Кенуї Белла.
Довідка
Девід Гекілі Кенуї Белл – актор гавайського походження, який здобув широку популярність завдяки ролі Девіда Кавехі у мультфільмі Disney "Ліло і Стіч" 2002 року. Його персонаж – серфер та доброзичливий залицяльник Нані, старшої сестри головної героїні Ліло.
Голос Белла став невід’ємною частиною цієї класичної анімаційної історії.
Нагадаємо
Мультфільм "Ліло і Стіч" вийшов у 2002 році та став одним із найулюбленіших проєктів студії Walt Disney Pictures. У 2024 році компанія оголосила про створення повнометражного ігрового римейку стрічки.
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