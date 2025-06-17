Умер актер, озвучивший Дэвида в "Лило и Стич"
Киев • УНН
На 47-м году жизни умер Дэвид Хекили Кенуи Белл, актер, озвучивший Дэвида Кавехи в мультфильме "Лило и Стич". Полиция Гавайев проводит расследование обстоятельств смерти.
Дэвид Хекили Кенуи Белл, известный своей ролью в культовом мультфильме "Лило и Стич", умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Полиция Гавайев подтвердила, что Белл умер 12 июня в 14:26. Начато стандартное расследование.
Мы начали судебно-медицинское расследование (как это является стандартной практикой), и для установления точной причины смерти назначено вскрытие
"В настоящее время расследование продолжается. Подозрений в неправомерных действиях нет", - добавил он.
О смерти брата также сообщила в соцсети Facebook его сестра Джалин Канани Белл.
Она поделилась, что очень тяжело переживает потерю.
С тяжелым сердцем сообщаю, что мой любимый, щедрый, талантливый, остроумный, блестящий и красивый младший брат Дэвид Г. К. Белл сегодня будет в компании нашего Небесного Отца
По ее словам, она долго искала способ правильно сообщить трагическую новость.
Я искала правильные слова и настроение, чтобы как следует передать радость от того, каким человеком он был – настоящим Принцем среди мужчин
Однако, по ее словам, обстоятельства заставили ее обнародовать новость раньше, чем планировалось.
Судьба заставила меня действовать уже сегодня утром из-за предварительно запланированной рассылки ко Дню отца…
Она вспомнила о недавней встрече с братом, которую теперь считает особенно ценной.
Он заранее все спланировал и приобрел лучшие места, чтобы мы вместе пошли на премьеру в Каполей всего две недели назад
Также она вспомнила спокойный вечер, проведенный вдвоем после просмотра фильма.
Наш последний вечер вместе после возвращения из кино был очень простым: мы сидели на моем диване в гостиной, говорили о жизни, пили газировку и немного занимались генеалогией
"Я благодарна за этот миг и все остальные, большие и малые, и сохраню наши воспоминания", – добавила сестра Дэвида Хекили Кенуи Белла.
Справка
Дэвид Хекили Кенуи Белл – актер гавайского происхождения, который получил широкую популярность благодаря роли Дэвида Кавехи в мультфильме Disney "Лило и Стич" 2002 года. Его персонаж – серфер и доброжелательный ухажер Нани, старшей сестры главной героини Лило.
Голос Белла стал неотъемлемой частью этой классической анимационной истории.
Напомним
Мультфильм "Лило и Стич" вышел в 2002 году и стал одним из самых любимых проектов студии Walt Disney Pictures. В 2024 году компания объявила о создании полнометражного игрового римейка ленты.
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