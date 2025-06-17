Умер актер, озвучивший Дэвида в "Лило и Стич"

Дэвид Хекили Кенуи Белл, известный своей ролью в культовом мультфильме "Лило и Стич", умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Полиция Гавайев подтвердила, что Белл умер 12 июня в 14:26. Начато стандартное расследование.

Мы начали судебно-медицинское расследование (как это является стандартной практикой), и для установления точной причины смерти назначено вскрытие - сообщил представитель полиции.

"В настоящее время расследование продолжается. Подозрений в неправомерных действиях нет", - добавил он.

О смерти брата также сообщила в соцсети Facebook его сестра Джалин Канани Белл.

Она поделилась, что очень тяжело переживает потерю.

С тяжелым сердцем сообщаю, что мой любимый, щедрый, талантливый, остроумный, блестящий и красивый младший брат Дэвид Г. К. Белл сегодня будет в компании нашего Небесного Отца отметила сестра актера.

По ее словам, она долго искала способ правильно сообщить трагическую новость.

Я искала правильные слова и настроение, чтобы как следует передать радость от того, каким человеком он был – настоящим Принцем среди мужчин - сообщила Джалин Канани Белл.

Однако, по ее словам, обстоятельства заставили ее обнародовать новость раньше, чем планировалось.

Судьба заставила меня действовать уже сегодня утром из-за предварительно запланированной рассылки ко Дню отца… - объяснила Джалин Канани Белл.

Она вспомнила о недавней встрече с братом, которую теперь считает особенно ценной.

Он заранее все спланировал и приобрел лучшие места, чтобы мы вместе пошли на премьеру в Каполей всего две недели назад - рассказала Джалин Канани Белл.

Также она вспомнила спокойный вечер, проведенный вдвоем после просмотра фильма.

Наш последний вечер вместе после возвращения из кино был очень простым: мы сидели на моем диване в гостиной, говорили о жизни, пили газировку и немного занимались генеалогией - вспомнила сестра актера.

"Я благодарна за этот миг и все остальные, большие и малые, и сохраню наши воспоминания", – добавила сестра Дэвида Хекили Кенуи Белла.

Справка

Дэвид Хекили Кенуи Белл – актер гавайского происхождения, который получил широкую популярность благодаря роли Дэвида Кавехи в мультфильме Disney "Лило и Стич" 2002 года. Его персонаж – серфер и доброжелательный ухажер Нани, старшей сестры главной героини Лило.

Голос Белла стал неотъемлемой частью этой классической анимационной истории.

Напомним

Мультфильм "Лило и Стич" вышел в 2002 году и стал одним из самых любимых проектов студии Walt Disney Pictures. В 2024 году компания объявила о создании полнометражного игрового римейка ленты.

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