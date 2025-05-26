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"Лило и Стич" и "Миссия невыполнима" собрали рекордную кассу за выходные в США

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Новый фильм Disney "Лило и Стич" стал лидером проката в США, собрав 183 миллиона долларов за выходные. "Миссия невыполнима: Финальная расплата" заработала 77 миллионов.

"Лило и Стич" и "Миссия невыполнима" собрали рекордную кассу за выходные в США

Римейк мультфильма "Лило и Стич" от Disney за минувшие выходные в американском прокате собрал 183 миллиона долларов и значительно опередил долгожданную ленту "Миссия невыполнима: финальная расплата", результат которой составил почти 77 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Кинотеатры по всей стране были переполнены во время показа фильмов "Лило и Стич" и "Миссия невыполнима: Финальная расплата" с Томом Крузом. Кассовые сборы кинотеатров в США за эти выходные, посвященные Дню памяти, отмечаемому в США в понедельник, установили исторический рекорд.

Американские семьи массово посетили премьеру римейка популярного мультсериала Disney "Лило и Стич", который за субботу и воскресенье собрал 145,5 миллионов долларов, а всего за 4 дня выходных - 183 миллиона долларов.

Такие продажи билетов превзошли прогнозы и обновили исторический рекорд этих майских выходных, установленный в 2022 году лентой "Топ Ган: Мэверик", которая собрала 126 миллионов долларов за субботу и воскресенье и 160 миллионов долларов за четыре дня проката. "Лило и Стич" также обеспечили себе второй по величине старт за любые четырехдневные праздничные выходные, уступив лишь "Черной пантере" 2018 года, которая собрала 242 миллиона долларов на День президента.

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Тем временем, старшая публика пришла посмотреть фильм "Миссия невыполнима: Финальная расплата" от Paramount и Skydance, который за выходные собрал рекордные 63 миллиона долларов, а к понедельнику, за все праздничные дни – почти 77 миллионов долларов. Восьмая часть франшизы едва не превзошла результат фильма "Миссия невыполнима: Последствия" 2018 года (61 миллион долларов), став лучшим дебютом этой уже 29-летней серии.

Рекордный старт восьмой части фильма впечатляет. Это свидетельствует о долговечности франшизы. Зрелищные сцены, которыми Том и режиссер Кристофер МакКуорри наполнили ленту, являются уникальным на современном рынке 

- отметил руководитель отдела дистрибуции Paramount Крис Аронсон.

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире05.05.25, 10:50 • 83910 просмотров

Благодаря эффективному контрпрограммированию и значительному кассовому вкладу таких фильмов, как "Пункт назначения: Родовое проклятие", "Громовержцы*" и "Грешники" — эти выходные принесли лучший совокупный сбор на День памяти — 322 миллиона долларов за все фильмы. Столько людей ходили в кино в течение праздников 10 лет назад. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году с 314 миллионами долларов кассовых сборов за все фильмы выходных. Тогда демонстрировались "Форсаж 6", "Похмелье: Часть III" и "Звездный путь во тьму".

Напомним

Попытка компании Disney превратить легендарный мультфильм "Лило и Стич" в детскую киноленту встретила критику со стороны фанатов франшизы. Они выразили свое возмущение из-за несохранения некоторых "культовых моментов" из оригинального мультфильма. 

Лилия Набока

Лилия Набока

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