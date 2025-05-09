Фанати обурені зміною персонажів у рімейку фільму "Ліло і Стіч" від Disney

Спроба компанії Disney перетворити легендарний мультфільм "Ліло і Стіч" на дитячу кінострічку зустріла критику з боку фанатів франшизи. Вони виказали своє обурення через незбереження деяких "культових моментів" з оригінального мультфільму. Про це повідомляє УНН із посиланням на NyPost.

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Як зазначає видання, у понеділок режисер Дін Флейшер Кемп, відповідаючи на запитання фанатів у своєму ТікТок зізнався, що "намагався зберегти культовий момент з оригіналу мультфільму, але, схоже, його таки пропустив".

Кемп сказав, що отримав невдоволені відгуки через те, що один з головних антагоністів фільму, Пліклі, який був переодягнений у сукню та перуку під час полювання на Стіча у мультфільмі 2002 року, у новій версії вдягнений, як чоловік.

Мені писали повідомлення: "Чому Пліклі без сукні?" І я просто хочу сказати, що я намагався – розповів Кемп.

Кемп поділився малюнком, який він зробив для фільму. На ньому одноокий інопланетянин був одягнений в руду перуку та синю квіткову сукню. Подібне до цього вбрання агент Пліклі обрав для маскування, коли вирушив на пошуки Стіча, який втік на Землю в оригінальному мультфільмі.

Однак у трейлері фільму Пліклі (якого зіграв актор Біллі Магнуссен із фільму "Багато святих Ньюарка") та його партнер Джумба (Зак Галіфіанакіс) переодягнені в чоловіків.

Як зазначило видання, негативна реакція на одкровення режисера нагадує проблеми, з якими зіткнувся Disney під час створення "Білосніжки" та використання комп'ютерної графіки (CGI) для зображення семи гномів культового фільму.

Нагадаємо

Раніше Financial Times повідомляли, що фільм "Білосніжка" опинився в центрі скандалів через расові питання та підтримку акторами різних політичних позицій. Зокрема, через ці суперечності компанія Disney була змушена обмежити доступ ЗМІ до зірок фільму на прем’єрі, а також змінити локації для прокату в Європі, вибравши північ Іспанії замість Лестер-сквер у Лондоні.