Фанаты возмущены изменением персонажей в ремейке фильма "Лило и Стич" от Disney

Попытка компании Disney превратить легендарный мультфильм "Лило и Стич" в детскую киноленту встретила критику со стороны фанатов франшизы. Они выразили свое возмущение из-за несохранения некоторых "культовых моментов" из оригинального мультфильма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NyPost.

Детали

Как отмечает издание, в понедельник режиссер Дин Флейшер Кэмп, отвечая на вопросы фанатов в своем ТикТок, признался, что "пытался сохранить культовый момент из оригинала мультфильма, но, похоже, его таки пропустил".

Кэмп сказал, что получил недовольные отзывы из-за того, что один из главных антагонистов фильма, Пликли, который был переодет в платье и парик во время охоты на Стича в мультфильме 2002 года, в новой версии одет как мужчина.

Мне писали сообщения: "Почему Пликли без платья?" И я просто хочу сказать, что я пытался – рассказал Кэмп.

Кэмп поделился рисунком, который он сделал для фильма. На нем одноглазый инопланетянин был одет в рыжий парик и синее цветочное платье. Подобное этому наряду агент Пликли выбрал для маскировки, когда отправился на поиски Стича, который сбежал на Землю в оригинальном мультфильме.

Однако в трейлере фильма Пликли (которого сыграл актер Билли Магнуссен из фильма "Много святых Ньюарка") и его партнер Джумба (Зак Галифианакис) переодеты в мужчин.

Как отметило издание, негативная реакция на откровение режиссера напоминает проблемы, с которыми столкнулся Disney во время создания "Белоснежки" и использования компьютерной графики (CGI) для изображения семи гномов культового фильма.

Напомним

Ранее Financial Times сообщали, что фильм "Белоснежка" оказался в центре скандалов из-за расовых вопросов и поддержки актерами различных политических позиций. В частности, из-за этих противоречий компания Disney была вынуждена ограничить доступ СМИ к звездам фильма на премьере, а также изменить локации для проката в Европе, выбрав север Испании вместо Лестер-сквер в Лондоне.