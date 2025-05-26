"Ліло і Стіч" та "Місія нездійсненна" зібрали рекордну касу за вихідні у США

Рімейк мультфільму "Ліло і Стіч" від Disney за минулі вихідні в американському прокаті зібрав 183 мільйони доларів і значно випередив довгоочікувану стрічку "Місія нездійсненна: фінальна розплата", результат якої склав майже 77 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

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Кінотеатри по всій країні були переповнені під час показу фільмів "Ліло і Стіч" і "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" з Томом Крузом. Касові збори кінотеатрів у США за ці вихідні, присвячені Дню пам'яті, що відзначається у США в понеділок, встановили історичний рекорд.

Американські родини масово відвідали прем'єру рімейку популярного мультсеріалу Disney "Ліло і Стіч", який за суботу та неділю зібрав 145,5 мільйонів доларів, а загалом за 4 дні вихідних - 183 мільйони доларів.

Такі продажі квитків перевершили прогнози та оновили історичний рекорд цих травневих вихідних, встановлений у 2022 році стрічкою "Топ Ґан: Меверік", яка зібрала 126 мільйонів доларів за суботу і неділю та 160 мільйонів доларів за чотири дні прокату. "Ліло і Стіч" також забезпечили собі другий за величиною старт за будь-які чотириденні святкові вихідні, поступившись лише "Чорній пантері" 2018 року, яка зібрала 242 мільйони доларів на День президента.

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Тим часом, старша публіка прийшла подивитися фільм "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" від Paramount та Skydance, який за вихідні зібрав рекордні 63 мільйони доларів, а до понеділка, за всі святкові дні – майже 77 мільйонів доларів. Восьма частина франшизи ледь не перевершила результат фільму "Місія нездійсненна: Наслідки" 2018 року (61 мільйон доларів), ставши найкращим дебютом цієї вже 29-річної серії.

Рекордний старт восьмої частини фільму вражає. Це свідчить про довговічність франшизи. Видовищні сцени, якими Том і режисер Крістофер МакКворрі наповнили стрічку, є унікальним на сучасному ринку - зазначив керівник відділу дистрибуції Paramount Кріс Аронсон.

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Завдяки ефективному контрпрограмуванню та значному касовому внеску таких фільмів, як "Пункт призначення: Родове прокляття", "Громовержці*" та "Грішники" — ці вихідні принесли найкращий сукупний збір на День пам'яті — 322 мільйони доларів за всі фільми. Стільки людей ходили в кіно протягом свят 10 років тому. Попередній рекорд був встановлений у 2013 році з 314 мільйонами доларів касових зборів за всі фільми вихідних. Тоді демонструвалися "Форсаж 6", "Похмілля: Частина III" та "Зоряний шлях у пітьму".

Нагадаємо

Спроба компанії Disney перетворити легендарний мультфільм "Ліло і Стіч" на дитячу кінострічку зустріла критику з боку фанатів франшизи. Вони виказали своє обурення через незбереження деяких "культових моментів" з оригінального мультфільму.