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Померла зірка “Ходячих мерців” Келлі Мак - акторці було лише 33 роки

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Американська акторка Келлі Мак, відома за ролями в серіалах "Ходячі мерці" та "9-1-1", померла у віці 33 років. Причиною смерті стала рідкісна форма пухлини головного мозку, з якою вона боролася останні роки.

Померла зірка “Ходячих мерців” Келлі Мак - акторці було лише 33 роки

Американська телевізійна акторка Келлі Мак, відома за ролями у серіалах "Ходячі мерці", "9-1-1" та "Чиказька медична допомога", пішла з життя у віці 33 років. Причиною смерті стала агресивна пухлина головного мозку.

Про це повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

2 серпня у рідному Цинциннаті померла американська акторка Келлі Мак. Їй було лише 33 роки. Родина повідомила, що причиною смерті стала гліома центральної нервової системи — рідкісна й тяжка форма пухлини мозку, з якою акторка боролася впродовж останніх років.

Келлі Мак розпочала свою кар’єру ще в дитинстві, отримавши першу міні-відеокамеру на день народження. Вона знімалася в рекламних роликах, а в 2008 році отримала нагороду за акторську майстерність від Школи мистецтв Тіш за дебют у фільмі "Сад слонів", що здобув відзнаку Student Visionary Award на кінофестивалі Tribeca.

У 2010 році Мак закінчила Центральну середню школу Хінсдейла, а у 2014-му здобула ступінь бакалавра з кінематографії в Коледжі кіно Доджа при Університеті Чепмена.

Широку популярність їй принесла роль Едді у 9 сезоні "Ходячих мерців". Вона також зіграла Пенелопу Джейкобс у "Чиказькій медичній допомозі" та з’являлася в серіалі "9-1-1" на телеканалі FOX.

Серед її кіноробіт — ролі у фільмах "Вторгнення в мовлення", "Витончена арка" та у фільмі, який ще не вийшов "Universal".

Окрім акторської діяльності, Келлі займалася сценарною роботою, створюючи проєкти разом зі своєю матір’ю Крістен Клебенов. Зокрема, вони працювали над сценарієм "On The Black" — історією про студентський бейсбол у 1950-х, натхненною життям її дідуся та бабусі.

У Келлі Мак залишилися батьки Крістен та Ліндсі Клебенов, сестра Кетрін, брат Паркер, а також бабуся і дідусь Лоїс та Ларрі Клебенов.

Нагадаємо

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Лілія Подоляк

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