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Умерла звезда «Ходячих мертвецов» Келли Мак – актрисе было всего 33 года

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Американская актриса Келли Мак, известная по ролям в сериалах «Ходячие мертвецы» и «9-1-1», умерла в возрасте 33 лет. Причиной смерти стала редкая форма опухоли головного мозга, с которой она боролась последние годы.

Умерла звезда «Ходячих мертвецов» Келли Мак – актрисе было всего 33 года

Американская телевизионная актриса Келли Мак, известная по ролям в сериалах "Ходячие мертвецы", "9-1-1" и "Медики Чикаго", ушла из жизни в возрасте 33 лет. Причиной смерти стала агрессивная опухоль головного мозга.

Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

2 августа в родном Цинциннати умерла американская актриса Келли Мак. Ей было всего 33 года. Семья сообщила, что причиной смерти стала глиома центральной нервной системы — редкая и тяжелая форма опухоли мозга, с которой актриса боролась на протяжении последних лет.

Келли Мак начала свою карьеру еще в детстве, получив первую мини-видеокамеру на день рождения. Она снималась в рекламных роликах, а в 2008 году получила награду за актерское мастерство от Школы искусств Тиш за дебют в фильме "Сад слонов", который получил награду Student Visionary Award на кинофестивале Tribeca.

В 2010 году Мак окончила Центральную среднюю школу Хинсдейла, а в 2014-м получила степень бакалавра по кинематографии в Колледже кино Доджа при Университете Чепмена.

Широкую известность ей принесла роль Эдди в 9 сезоне "Ходячих мертвецов". Она также сыграла Пенелопу Джейкобс в "Медиках Чикаго" и появлялась в сериале "9-1-1" на телеканале FOX.

Среди ее киноработ — роли в фильмах "Вторжение в вещание", "Изящная арка" и в еще не вышедшем фильме "Universal".

Помимо актерской деятельности, Келли занималась сценарной работой, создавая проекты вместе со своей матерью Кристен Клебенов. В частности, они работали над сценарием "On The Black" — историей о студенческом бейсболе в 1950-х, вдохновленной жизнью ее дедушки и бабушки.

У Келли Мак остались родители Кристен и Линдси Клебенов, сестра Кэтрин, брат Паркер, а также бабушка и дедушка Лоис и Ларри Клебенов.

Напомним

22 июля звезда хеви-метала Оззи Осборн умер через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта для поклонников.

Через два дня на 72-м году жизни умер Халк Хоган – легендарный рестлер и звезда поп-культуры. Его госпитализировали после остановки сердца, однако в больнице констатировали смерть.

Хоган был одним из главных символов WWE, звездой 1980-х и 90-х, а также актером, шоуменом и лицом целого поколения фанатов.

Лилия Подоляк

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