Умерла звезда «Ходячих мертвецов» Келли Мак – актрисе было всего 33 года

Американская телевизионная актриса Келли Мак, известная по ролям в сериалах "Ходячие мертвецы", "9-1-1" и "Медики Чикаго", ушла из жизни в возрасте 33 лет. Причиной смерти стала агрессивная опухоль головного мозга.

Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

2 августа в родном Цинциннати умерла американская актриса Келли Мак. Ей было всего 33 года. Семья сообщила, что причиной смерти стала глиома центральной нервной системы — редкая и тяжелая форма опухоли мозга, с которой актриса боролась на протяжении последних лет.

Келли Мак начала свою карьеру еще в детстве, получив первую мини-видеокамеру на день рождения. Она снималась в рекламных роликах, а в 2008 году получила награду за актерское мастерство от Школы искусств Тиш за дебют в фильме "Сад слонов", который получил награду Student Visionary Award на кинофестивале Tribeca.

В 2010 году Мак окончила Центральную среднюю школу Хинсдейла, а в 2014-м получила степень бакалавра по кинематографии в Колледже кино Доджа при Университете Чепмена.

Широкую известность ей принесла роль Эдди в 9 сезоне "Ходячих мертвецов". Она также сыграла Пенелопу Джейкобс в "Медиках Чикаго" и появлялась в сериале "9-1-1" на телеканале FOX.

Среди ее киноработ — роли в фильмах "Вторжение в вещание", "Изящная арка" и в еще не вышедшем фильме "Universal".

Помимо актерской деятельности, Келли занималась сценарной работой, создавая проекты вместе со своей матерью Кристен Клебенов. В частности, они работали над сценарием "On The Black" — историей о студенческом бейсболе в 1950-х, вдохновленной жизнью ее дедушки и бабушки.

У Келли Мак остались родители Кристен и Линдси Клебенов, сестра Кэтрин, брат Паркер, а также бабушка и дедушка Лоис и Ларри Клебенов.

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