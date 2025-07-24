Помер легендарний реслер Галк Гоган: легенді було 71 24 липня 2025

У США на 72-му році життя помер Галк Гоган - легендарний реслер і зірка попкультури. Його госпіталізували після зупинки серця, однак у лікарні констатували смерть. Гоган був одним із головних символів WWE, зіркою 1980-х і 90-х, а також актором, шоуменом і обличчям цілого покоління фанатів, передає УНН із посиланням на TMZ.

Легенда реслінгу Халк Хоган помер у віці 71 року - повідомляє TMZ Sports.

Як повідомляє видання, "рано вранці у четвер медиків направили до будинку ікони WWE у Клірвотері, штат Флорида... оператори заявили, що це стосувалося "зупинки серця".

Гогана винесли на ношах і поклали до машини швидкої допомоги. У лікарні його оголосили мертвим.

Поліцейські повідомили нам, що чиновники відреагували на виклик о 9:51 ранку ... і Гогану надали медичну допомогу співробітники пожежно-рятувальної служби Кліруотера, перш ніж його доставили до найближчої лікарні - додатково повідомило видання.

Сьогодні також має відбутися пресконференція, на якій поліція штату надасть додаткову інформацію.

Доповнення

Ще кілька тижнів тому дружина Галка Гогана, Скай, заперечувала чутки про його критичний стан, наголошуючи, що серце легендарного реслера "працює на повну" і він поступово відновлюється після хірургічного втручання. Минулого місяця також з’являлися повідомлення про те, що Гоган перебуває при смерті, однак тоді близькі пояснювали: його стан був наслідком ускладнень після операції на шиї, яку він переніс у травні.

Кар'єра зірки

Галк Гоган докорінно змінив уявлення про професійний реслінг. До його появи реслінг був розвагою для вузького кола фанатів. Та завдяки його театральній манері, харизмі та ефектним виступам шоу перетворилося на явище попкультури, яке приваблювало як дітей, так і дорослих.

Справжній злет популярності Гогана розпочався у 1984 році, коли він переміг Залізного Шейха та здобув титул чемпіона світу у важкій вазі. Саме тоді з’явилося явище "Гулкаманії" – хвиля обожнювання, яка прокотилася Америкою і далеко за її межами. Фірмові риси Гогана – жовта бандана, вуса та гіперактивна манера вести бій – стали візитівкою цілого покоління, а фанати роками наслідували його стиль.

Але у 1996 році він радикально змінив імідж, очоливши угруповання New World Order (nWo) під псевдонімом "Голлівудський" Галк Гоган. Цей сюжетний поворот дав новий поштовх усьому реслінг-руху, зробивши його ще більш популярним.

У кар’єрі Гогана було чимало епохальних поєдинків – зокрема, з Двейном "Скелею" Джонсоном на WrestleMania X8 у 2002 році, з Андре Гігантом на WM3, а також запеклі протистояння з Ultimate Warrior та Ренді "Мачо Меном" Севіджем.

У 2005 році його ім’я внесли до Зали слави WWE. Проте в 2015-му його звідти виключили через скандал, спричинений расистськими висловлюваннями, що пролунали на потай записаному відео інтимного характеру. Коли сайт Gawker оприлюднив уривок, Гоган подав до суду – і виграв. У 2020 році його знову прийняли до Зали слави, цього разу як члена легендарного угруповання nWo.

У 2024-му Гоган став зіркою Національного з’їзду Республіканської партії, знову привернувши увагу своїм яскравим театральним образом.

Його тіло зазнало колосального навантаження – десятки операцій стали наслідком багаторічних виступів. У розмові з Гарві Левіном під час зйомок шоу Objectified Гоган зізнався, що в нього вже "не залишилось жодної оригінальної частини тіла".

Останній раз проєкт Гогана привертав увагу навесні 2025 року, коли він запустив нову аматорську лігу боротьби Real American Freestyle. Її перший турнір має відбутися 30 серпня на платформі Fox Nation.

Ролі у кіно

Окрім реслінгу, Гоган мав помітну кар’єру в кіно: його дебют відбувся ще у 1982 році у фільмі Роккі III, де він зіграв культового персонажа Громовержця. Пізніше він з’явився в таких стрічках, як Без заборон, Приміський командос та Містер Няня. Також він став зіркою реаліті-шоу VH1 Hogan Knows Best, у якому глядачі спостерігали за його родиною – дружиною Ліндою, сином Ніком та донькою Брук.

Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн