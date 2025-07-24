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Умер легендарный рестлер Халк Хоган: легенде был 71 год

Киев • УНН

 • 510 просмотра

В США на 72-м году жизни скончался легендарный рестлер и звезда поп-культуры Халк Хоган. Его госпитализировали после остановки сердца, однако в больнице констатировали смерть.

Умер легендарный рестлер Халк Хоган: легенде был 71 год

В США на 72-м году жизни скончался Халк Хоган – легендарный рестлер и звезда поп-культуры. Его госпитализировали после остановки сердца, однако в больнице констатировали смерть. Хоган был одним из главных символов WWE, звездой 1980-х и 90-х, а также актером, шоуменом и лицом целого поколения фанатов, передает УНН со ссылкой на TMZ.

Легенда рестлинга Халк Хоган умер в возрасте 71 года 

- сообщает TMZ Sports.

Как сообщает издание, "рано утром в четверг медиков направили в дом иконы WWE в Клируотере, штат Флорида... операторы заявили, что это касалось "остановки сердца".

Хогана вынесли на носилках и положили в машину скорой помощи. В больнице его объявили мертвым.

Полицейские сообщили нам, что чиновники отреагировали на вызов в 9:51 утра ... и Хогану оказали медицинскую помощь сотрудники пожарно-спасательной службы Клируотера, прежде чем его доставили в ближайшую больницу 

- дополнительно сообщило издание.

Сегодня также должна состояться пресс-конференция, на которой полиция штата предоставит дополнительную информацию.

Дополнение

Еще несколько недель назад жена Халка Хогана, Скай, отрицала слухи о его критическом состоянии, подчеркивая, что сердце легендарного рестлера "работает на полную" и он постепенно восстанавливается после хирургического вмешательства. В прошлом месяце также появлялись сообщения о том, что Хоган находится при смерти, однако тогда близкие объясняли: его состояние было следствием осложнений после операции на шее, которую он перенес в мае.

Карьера звезды

Халк Хоган в корне изменил представление о профессиональном рестлинге. До его появления рестлинг был развлечением для узкого круга фанатов. Но благодаря его театральной манере, харизме и эффектным выступлениям шоу превратилось в явление поп-культуры, которое привлекало как детей, так и взрослых.

Настоящий взлет популярности Хогана начался в 1984 году, когда он победил Железного Шейха и завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе. Именно тогда появилось явление "Халкамании" – волна обожания, которая прокатилась по Америке и далеко за ее пределами. Фирменные черты Хогана – желтая бандана, усы и гиперактивная манера вести бой – стали визитной карточкой целого поколения, а фанаты годами подражали его стилю.

Но в 1996 году он радикально изменил имидж, возглавив группировку New World Order (nWo) под псевдонимом "Голливудский" Халк Хоган. Этот сюжетный поворот дал новый толчок всему рестлинг-движению, сделав его еще более популярным.

В карьере Хогана было немало эпохальных поединков – в частности, с Дуэйном "Скалой" Джонсоном на WrestleMania X8 в 2002 году, с Андре Гигантом на WM3, а также ожесточенные противостояния с Ultimate Warrior и Рэнди "Мачо Мэном" Сэвиджем.

В 2005 году его имя внесли в Зал славы WWE. Однако в 2015-м его оттуда исключили из-за скандала, вызванного расистскими высказываниями, прозвучавшими на тайно записанном видео интимного характера. Когда сайт Gawker обнародовал отрывок, Хоган подал в суд – и выиграл. В 2020 году его снова приняли в Зал славы, на этот раз как члена легендарной группировки nWo.

В 2024-м Хоган стал звездой Национального съезда Республиканской партии, снова привлекая внимание своим ярким театральным образом.

Его тело подверглось колоссальной нагрузке – десятки операций стали следствием многолетних выступлений. В разговоре с Харви Левином во время съемок шоу Objectified Хоган признался, что у него уже "не осталось ни одной оригинальной части тела".

Последний раз проект Хогана привлекал внимание весной 2025 года, когда он запустил новую любительскую лигу борьбы Real American Freestyle. Ее первый турнир должен состояться 30 августа на платформе Fox Nation.

Роли в кино

Помимо рестлинга, Хоган имел заметную карьеру в кино: его дебют состоялся еще в 1982 году в фильме Рокки III, где он сыграл культового персонажа Громовержца. Позже он появился в таких лентах, как Без запретов, Пригородный коммандос и Мистер Няня. Также он стал звездой реалити-шоу VH1 Hogan Knows Best, в котором зрители наблюдали за его семьей – женой Линдой, сыном Ником и дочерью Брук.

Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн22.07.25, 21:15 • 85560 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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