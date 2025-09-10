Meta и TikTok добились пересмотра надзорных сборов ЕС в суде

Суд в Люксембурге признал несовершенной методику Еврокомиссии по надзорным сборам по Закону о цифровых услугах. Комиссии дали год на ее исправление, тогда как выплата ранее уплаченных средств компаниям пока не предусмотрена. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Компании Meta и ByteDance, которой принадлежит TikTok, подали в суд на Европейскую комиссию после того, как им был наложен надзорный сбор в размере 0,05% от их годового чистого дохода во всем мире для покрытия расходов исполнительной власти ЕС на мониторинг соблюдения ими Закона о цифровых услугах, говорится в публикации.

Размер годовой платы зависит от среднего количества активных пользователей ежемесячно для каждой компании и от того, получила ли каждая из них прибыль или убыток за предыдущий финансовый год. Обе компании заявили, что методология несовершенна, что привело к непропорциональным комиссиям.

Суд общей юрисдикции в Люксембурге встал на сторону Meta и TikTok, предоставив регуляторам Европейского Союза 12 месяцев для исправления своей методологии с помощью другого правового акта.

Эта методология... должна была быть принята не в контексте имплементационных решений, а в делегированном акте, в соответствии с правилами, изложенными в Законе о цифровых технологиях (DSA) - заявили судьи.

В то же время в суде добавили, что регуляторам пока не нужно возвращать компаниям уплаченные за 2023 год сборы, пока они разрабатывают новую правовую основу, которая используется для определения размера сбора. Комиссия заявила, что не видит никаких проблем ни с принципом определения гонорара, ни с его размером.

Решение Суда требует сугубо формального исправления процедуры. Теперь у нас есть 12 месяцев, чтобы принять делегированный акт для формализации расчета сбора и принять новые имплементационные решения - сказал представитель Комиссии.

Дополнение

Закон о цифровых услугах (DSA), вступивший в силу в ноябре 2022 года, обязывает крупные онлайн-платформы активнее бороться с незаконным и вредоносным контентом на своих ресурсах. В случае нарушений компаниям грозят штрафы до 6% от их годового мирового оборота.

Среди платформ, подпадающих под эти требования и уплачивающих надзорные сборы - Amazon, Apple, Booking.com, Google, Microsoft, социальные сети X, Snapchat и Pinterest.

