Meta и TikTok добились пересмотра надзорных сборов ЕС в суде

Эксклюзив
10:41 • 934 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 12266 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 15874 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 15171 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 22234 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 17787 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 44045 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 87792 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 73863 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 83443 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto10 сентября, 02:37 • 24313 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12 • 51442 просмотра
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый05:17 • 15775 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto06:04 • 21722 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo07:17 • 14371 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 960 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 5378 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 12298 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 15907 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 87810 просмотра
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 57696 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 53136 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 50388 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 119296 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 74396 просмотра
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136

Meta и TikTok добились пересмотра надзорных сборов ЕС в суде

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Суд в Люксембурге признал несовершенной методику Еврокомиссии по надзорным сборам по Закону о цифровых услугах. Регуляторам ЕС предоставлено 12 месяцев на исправление методологии.

Meta и TikTok добились пересмотра надзорных сборов ЕС в суде

Суд в Люксембурге признал несовершенной методику Еврокомиссии по надзорным сборам по Закону о цифровых услугах. Комиссии дали год на ее исправление, тогда как выплата ранее уплаченных средств компаниям пока не предусмотрена. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Компании Meta и ByteDance, которой принадлежит TikTok, подали в суд на Европейскую комиссию после того, как им был наложен надзорный сбор в размере 0,05% от их годового чистого дохода во всем мире для покрытия расходов исполнительной власти ЕС на мониторинг соблюдения ими Закона о цифровых услугах, говорится в публикации.

Размер годовой платы зависит от среднего количества активных пользователей ежемесячно для каждой компании и от того, получила ли каждая из них прибыль или убыток за предыдущий финансовый год. Обе компании заявили, что методология несовершенна, что привело к непропорциональным комиссиям.

Суд общей юрисдикции в Люксембурге встал на сторону Meta и TikTok, предоставив регуляторам Европейского Союза 12 месяцев для исправления своей методологии с помощью другого правового акта.

Эта методология... должна была быть принята не в контексте имплементационных решений, а в делегированном акте, в соответствии с правилами, изложенными в Законе о цифровых технологиях (DSA)

- заявили судьи.

В то же время в суде добавили, что регуляторам пока не нужно возвращать компаниям уплаченные за 2023 год сборы, пока они разрабатывают новую правовую основу, которая используется для определения размера сбора. Комиссия заявила, что не видит никаких проблем ни с принципом определения гонорара, ни с его размером.

Решение Суда требует сугубо формального исправления процедуры. Теперь у нас есть 12 месяцев, чтобы принять делегированный акт для формализации расчета сбора и принять новые имплементационные решения

- сказал представитель Комиссии.

Дополнение

Закон о цифровых услугах (DSA), вступивший в силу в ноябре 2022 года, обязывает крупные онлайн-платформы активнее бороться с незаконным и вредоносным контентом на своих ресурсах. В случае нарушений компаниям грозят штрафы до 6% от их годового мирового оборота.

Среди платформ, подпадающих под эти требования и уплачивающих надзорные сборы - Amazon, Apple, Booking.com, Google, Microsoft, социальные сети X, Snapchat и Pinterest.

Миллиарды пользователей под угрозой: экс-менеджер WhatsApp обвиняет Meta в нарушении безопасности09.09.25, 10:04 • 3312 просмотров

Алена Уткина

Новости МираТехнологии
Amazon
ByteDance
ТикТок
Европейская комиссия
Reuters
Европейский Союз
Люксембург
Майкрософт
Apple Inc.
Твиттер
Google