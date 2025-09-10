Meta та TikTok домоглися перегляду наглядових зборів ЄС у суді

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
10:41 • 446 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 11809 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 15375 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 14905 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 21970 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 17650 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 43903 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 87559 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 73732 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 83394 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
47%
756мм
Популярнi новини
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37 • 23948 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12 • 51034 перегляди
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений05:17 • 15465 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto06:04 • 21374 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo07:17 • 13803 перегляди
Публікації
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 466 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 4992 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 11825 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 15388 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 87567 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 57581 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 53025 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 50282 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 119198 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 74300 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

Meta та TikTok домоглися перегляду наглядових зборів ЄС у суді

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Суд у Люксембурзі визнав недосконалою методику Єврокомісії щодо наглядових зборів за Законом про цифрові послуги. Регуляторам ЄС надано 12 місяців на виправлення методології.

Meta та TikTok домоглися перегляду наглядових зборів ЄС у суді

Суд у Люксембурзі визнав методику Єврокомісії щодо наглядових зборів за Законом про цифрові послуги недосконалою. Комісії дали рік на її виправлення, тоді як виплата раніше сплачених коштів компаніям наразі не передбачена. Про це пише Reuters передає УНН.

Деталі

Компанії Meta та ByteDance, що належить до TikTok, подали до суду на Європейську комісію після того, як їм було накладено наглядовий збір у розмірі 0,05% від їхнього річного чистого доходу в усьому світі для покриття витрат виконавчої влади ЄС на моніторинг дотримання ними Закону про цифрові послуги, ідеться у публікації.

Розмір річної плати залежить від середньої кількості активних користувачів щомісяця для кожної компанії та від того, чи отримала кожна з них прибуток чи збиток за попередній фінансовий рік. Обидві компанії заявили, що методологія недосконала, що призвело до непропорційних комісій.

Суд загальної юрисдикції в Люксембурзі став на бік Meta та TikTok, надавши регуляторам Європейського Союзу 12 місяців для виправлення своєї методології за допомогою іншого правового акту.

Ця методологія... мала бути прийнята не в контексті імплементаційних рішень, а в делегованому акті, відповідно до правил, викладених у Законі про цифрові технології (DSA)

- заявили судді.

Водночас у суді додали, що регуляторам поки що не потрібно повертати компаніям сплачені за 2023 рік збори, поки вони розробляють нову правову основу, яка використовується для визначення розміру збору.Комісія заявила, що не бачить жодних проблем ні з принципом визначення гонорару, ні з його розміром.

Рішення Суду вимагає суто формального виправлення процедури. Тепер у нас є 12 місяців, щоб прийняти делегований акт для формалізації розрахунку збору та ухвалити нові імплементаційні рішення

- сказав речник Комісії.

Доповнення

Закон про цифрові послуги (DSA), який набрав чинності в листопаді 2022 року, зобов’язує великі онлайн-платформи активніше боротися з незаконним та шкідливим контентом на своїх ресурсах. У разі порушень компаніям загрожують штрафи до 6% від їхнього річного світового обороту.

Серед платформ, які підпадають під ці вимоги та сплачують наглядові збори - Amazon, Apple, Booking.com, Google, Microsoft, соціальні мережі X, Snapchat і Pinterest.

Мільярди користувачів під загрозою: екс-менеджер WhatsApp звинувачує Meta у порушенні безпеки09.09.25, 10:04 • 3312 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуТехнології
Amazon
ByteDance
TikTok
Європейська комісія
Reuters
Європейський Союз
Люксембург
Microsoft
Apple
Twitter
Google