Meta та TikTok домоглися перегляду наглядових зборів ЄС у суді

Суд у Люксембурзі визнав методику Єврокомісії щодо наглядових зборів за Законом про цифрові послуги недосконалою. Комісії дали рік на її виправлення, тоді як виплата раніше сплачених коштів компаніям наразі не передбачена. Про це пише Reuters передає УНН.

Деталі

Компанії Meta та ByteDance, що належить до TikTok, подали до суду на Європейську комісію після того, як їм було накладено наглядовий збір у розмірі 0,05% від їхнього річного чистого доходу в усьому світі для покриття витрат виконавчої влади ЄС на моніторинг дотримання ними Закону про цифрові послуги, ідеться у публікації.

Розмір річної плати залежить від середньої кількості активних користувачів щомісяця для кожної компанії та від того, чи отримала кожна з них прибуток чи збиток за попередній фінансовий рік. Обидві компанії заявили, що методологія недосконала, що призвело до непропорційних комісій.

Суд загальної юрисдикції в Люксембурзі став на бік Meta та TikTok, надавши регуляторам Європейського Союзу 12 місяців для виправлення своєї методології за допомогою іншого правового акту.

Ця методологія... мала бути прийнята не в контексті імплементаційних рішень, а в делегованому акті, відповідно до правил, викладених у Законі про цифрові технології (DSA) - заявили судді.

Водночас у суді додали, що регуляторам поки що не потрібно повертати компаніям сплачені за 2023 рік збори, поки вони розробляють нову правову основу, яка використовується для визначення розміру збору.Комісія заявила, що не бачить жодних проблем ні з принципом визначення гонорару, ні з його розміром.

Рішення Суду вимагає суто формального виправлення процедури. Тепер у нас є 12 місяців, щоб прийняти делегований акт для формалізації розрахунку збору та ухвалити нові імплементаційні рішення - сказав речник Комісії.

Доповнення

Закон про цифрові послуги (DSA), який набрав чинності в листопаді 2022 року, зобов’язує великі онлайн-платформи активніше боротися з незаконним та шкідливим контентом на своїх ресурсах. У разі порушень компаніям загрожують штрафи до 6% від їхнього річного світового обороту.

Серед платформ, які підпадають під ці вимоги та сплачують наглядові збори - Amazon, Apple, Booking.com, Google, Microsoft, соціальні мережі X, Snapchat і Pinterest.

Мільярди користувачів під загрозою: екс-менеджер WhatsApp звинувачує Meta у порушенні безпеки