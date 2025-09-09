Мільярди користувачів під загрозою: екс-менеджер WhatsApp звинувачує Meta у порушенні безпеки
Колишній керівник кібербезпеки WhatsApp подав позов проти Meta, стверджуючи, що 1500 інженерів мали необмежений доступ до даних користувачів. Це може порушувати постанову уряду США від 2020 року.
Приблизно 1500 інженерів мали необмежений доступ до даних користувачів. Все це було без належного нагляду. Відповідна практика може порушувати постанову уряду США від 2020 року.
Деталі
Колишній керівник відділу кібербезпеки WhatsApp, Аттаулла Бейґ подав позов до федерального суду Сан-Франциско, стверджуючи, що компанія Meta систематично ігнорувала внутрішні недоліки цифрового захисту додатка, чим порушувала правила кібербезпеки.
Бейґ, який обіймав посаду керівника служби безпеки WhatsApp з 2021 по 2025 рік, стверджує, що приблизно 1500 інженерів мали необмежений доступ до даних користувачів. У позові колишнього топ-менеджера підкреслюється, що материнська компанія Meta не впровадила базових заходів кібербезпеки на своїй платформі миттєвих повідомлень.
Згідно зі 115-сторінковою скаргою, компанія не виправила наслідки злому та захоплення понад 100 000 облікових записів щодня. Прохання та запропоновані виправлення "ігнорувалися".
Сам Бейґ стверджує, що неодноразово висловлював свою стурбованість керівникам вищої ланки компанії, включаючи генерального директора WhatsApp Вілла Каткарта та голову Meta Марка Цукерберга.
Віце-президент WhatsApp з комунікацій Карл Вуг відповів:
На жаль, це знайома схема, в якій колишнього співробітника звільняють за погану роботу, а потім він публічно оприлюднює перекручені заяви, які спотворюють постійну наполегливу працю нашої команди
Компанія наголосила, що Бейг звільнився через погану роботу, причому кілька старших інженерів незалежно один від одного підтвердили, що його робота була нижчою за очікування.
Нагадаємо
Минулої доби у Туреччині було обмежено пропускну здатність для X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok та WhatsApp.
