Ексклюзив
07:10
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 2046 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Мільярди користувачів під загрозою: екс-менеджер WhatsApp звинувачує Meta у порушенні безпеки

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Колишній керівник кібербезпеки WhatsApp подав позов проти Meta, стверджуючи, що 1500 інженерів мали необмежений доступ до даних користувачів. Це може порушувати постанову уряду США від 2020 року.

Мільярди користувачів під загрозою: екс-менеджер WhatsApp звинувачує Meta у порушенні безпеки

Приблизно 1500 інженерів мали необмежений доступ до даних користувачів. Все це було без належного нагляду. Відповідна практика може порушувати постанову уряду США від 2020 року.

Пише УНН із посиланням на The Guardian та RFI.

Деталі

Колишній керівник відділу кібербезпеки WhatsApp, Аттаулла Бейґ подав позов до федерального суду Сан-Франциско, стверджуючи, що компанія Meta систематично ігнорувала внутрішні недоліки цифрового захисту додатка, чим порушувала правила кібербезпеки. 

Бейґ, який обіймав посаду керівника служби безпеки WhatsApp з 2021 по 2025 рік, стверджує, що приблизно 1500 інженерів мали необмежений доступ до даних користувачів. У позові колишнього топ-менеджера підкреслюється, що материнська компанія Meta не впровадила базових заходів кібербезпеки на своїй платформі миттєвих повідомлень.

WhatsApp видалив понад 6,8 мільйона облікових записів, пов'язаних з шахрайством - BBC06.08.25, 11:52 • 2786 переглядiв

Згідно зі 115-сторінковою скаргою, компанія не виправила наслідки злому та захоплення понад 100 000 облікових записів щодня. Прохання та запропоновані виправлення "ігнорувалися". 

Сам Бейґ стверджує, що неодноразово висловлював свою стурбованість керівникам вищої ланки компанії, включаючи генерального директора WhatsApp Вілла Каткарта та голову Meta Марка Цукерберга.

Віце-президент WhatsApp з комунікацій Карл Вуг відповів:

На жаль, це знайома схема, в якій колишнього співробітника звільняють за погану роботу, а потім він публічно оприлюднює перекручені заяви, які спотворюють постійну наполегливу працю нашої команди

Компанія наголосила, що Бейг звільнився через погану роботу, причому кілька старших інженерів незалежно один від одного підтвердили, що його робота була нижчою за очікування.

Нагадаємо

Минулої доби у Туреччині було обмежено пропускну здатність для X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok та WhatsApp.

До пів мільйона рублів: з 1 вересня у росії штрафуватимуть за рекламу в Instagram і Facebook 21.08.25, 20:07 • 3909 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
WhatsApp
Марк Цукерберг
The Guardian
TikTok
Сан-Франциско
Туреччина
Сполучені Штати Америки
YouTube
Facebook
Instagram