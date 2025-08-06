WhatsApp видалив понад 6,8 мільйона облікових записів, пов'язаних з шахрайством - BBC

За даними компанії Meta, додаток WhatsApp у першій половині цього року видалив 6,8 мільйона облікових записів, пов'язаних із шахраями, які атакували людей по всьому світу.

Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

За інформацією техногіганта соціальних мереж, багато з них були пов'язані з шахрайськими центрами, керованими організованою злочинністю в Південно-Східній Азії, яка часто використовувала примусову працю у своїй діяльності.

Meta зробила цю заяву, коли WhatsApp запровадив нові заходи боротьби з шахрайством, щоб попередити користувачів про потенційну шахрайську діяльність, таку як додавання користувача до групового чату кимось, кого немає в його списку контактів.

Ці запобіжні заходи спрямовані на дедалі поширенішу тактику, за якої злочинці викрадають облікові записи WhatsApp або додають користувачів до групових чатів, просуваючи фальшиві інвестиційні програми та інші шахрайські схеми.

Meta заявила, що WhatsApp "проактивно виявляв та видаляв облікові записи, перш ніж шахрайські центри змогли їх запровадити".

В одному випадку WhatsApp співпрацював з Meta та розробником ChatGPT OpenAI, щоб припинити шахрайство, пов'язане з камбоджійською злочинною групою, яка пропонувала гроші за лайки під публікаціями в соціальних мережах для просування фальшивої піраміди оренди скутерів.

Facebook назвали найтоксичнішою платформою для екоактивістів - дослідження

У ньому йдеться, що шахраї використовували ChatGPT для створення інструкцій, виданих потенційним жертвам. За повідомленнями Meta, зазвичай шахраї спочатку зв'язуються з потенційними жертвами за допомогою текстового повідомлення, перш ніж перевести розмову в соціальні мережі або додатки для приватних повідомлень.

Зазначається, що ці шахрайства зазвичай здійснювалися на платіжних або криптовалютних платформах.

Завжди є підступ, і це має бути червоним прапорцем для всіх: ви повинні заплатити авансом, щоб отримати обіцяний прибуток або заробіток - повідомили в компанії.

Відомо, що шахрайські центри, які обманюють людей на мільярди доларів, діють у країнах Південно-Східної Азії, таких як М'янма, Камбоджа та Таїланд. Ці центри також відомі тим, що вербують людей, яких потім змушують здійснювати шахрайські дії.

Влада регіону закликала людей бути обережними щодо потенційного шахрайства та використовувати заходи боротьби з шахрайством, такі як функція двоетапної перевірки WhatsApp, щоб захистити свої облікові записи від крадіжки.

Наприклад, у Сінгапурі поліція також попередила користувачів про необхідність бути обережними з будь-якими незвичайними запитами, які вони отримують у додатках для обміну повідомленнями.

Доповнення

Італійське антимонопольне управління розпочало розслідування щодо Meta через функцію штучного інтелекту в WhatsApp. Компанію підозрюють у зловживанні домінуючим становищем, встановлюючи функцію без згоди користувачів.