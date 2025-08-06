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WhatsApp удалил более 6,8 миллиона аккаунтов, связанных с мошенничеством - BBC

Киев • УНН

 • 886 просмотра

WhatsApp заблокировал 6,8 миллиона мошеннических аккаунтов в первой половине года, многие из которых связаны с центрами в Юго-Восточной Азии. Компания внедряет новые меры по борьбе с мошенничеством, включая предупреждения о добавлении в групповые чаты.

WhatsApp удалил более 6,8 миллиона аккаунтов, связанных с мошенничеством - BBC

По данным компании Meta, приложение WhatsApp в первой половине этого года удалило 6,8 миллиона учетных записей, связанных с мошенниками, которые атаковали людей по всему миру.

Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По информации техногиганта социальных сетей, многие из них были связаны с мошенническими центрами, управляемыми организованной преступностью в Юго-Восточной Азии, которая часто использовала принудительный труд в своей деятельности.

Meta сделала это заявление, когда WhatsApp ввел новые меры борьбы с мошенничеством, чтобы предупредить пользователей о потенциальной мошеннической деятельности, такой как добавление пользователя в групповой чат кем-то, кого нет в его списке контактов.

Эти меры предосторожности направлены на все более распространенную тактику, при которой преступники похищают учетные записи WhatsApp или добавляют пользователей в групповые чаты, продвигая фальшивые инвестиционные программы и другие мошеннические схемы.

Meta заявила, что WhatsApp "проактивно выявлял и удалял учетные записи, прежде чем мошеннические центры смогли их внедрить".

В одном случае WhatsApp сотрудничал с Meta и разработчиком ChatGPT OpenAI, чтобы пресечь мошенничество, связанное с камбоджийской преступной группой, которая предлагала деньги за лайки под публикациями в социальных сетях для продвижения фальшивой пирамиды аренды скутеров.

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В нем говорится, что мошенники использовали ChatGPT для создания инструкций, выданных потенциальным жертвам. По сообщениям Meta, обычно мошенники сначала связываются с потенциальными жертвами с помощью текстового сообщения, прежде чем перевести разговор в социальные сети или приложения для частных сообщений.

Отмечается, что эти мошенничества обычно осуществлялись на платежных или криптовалютных платформах.

Всегда есть подвох, и это должно быть красным флагом для всех: вы должны заплатить авансом, чтобы получить обещанную прибыль или заработок

- сообщили в компании.

Известно, что мошеннические центры, которые обманывают людей на миллиарды долларов, действуют в странах Юго-Восточной Азии, таких как Мьянма, Камбоджа и Таиланд. Эти центры также известны тем, что вербуют людей, которых затем заставляют совершать мошеннические действия.

Власти региона призвали людей быть осторожными в отношении потенциального мошенничества и использовать меры борьбы с мошенничеством, такие как функция двухэтапной проверки WhatsApp, чтобы защитить свои учетные записи от кражи.

Например, в Сингапуре полиция также предупредила пользователей о необходимости быть осторожными с любыми необычными запросами, которые они получают в приложениях для обмена сообщениями.

Дополнение

Итальянское антимонопольное управление начало расследование в отношении Meta из-за функции искусственного интеллекта в WhatsApp. Компанию подозревают в злоупотреблении доминирующим положением, устанавливая функцию без согласия пользователей.

Павел Зинченко

Технологии
WhatsApp
Камбоджа
OpenAI
ЧатГПТ
Таиланд
Мьянма
Сингапур
Италия