Facebook назвали самой токсичной платформой для экоактивистов - исследование

Более 90% защитников окружающей среды и климатических активистов со всего мира сталкивались с преследованиями в интернете — и чаще всего это происходило именно в Facebook. Активисты сообщали об угрозах, онлайн-дискредитации, а иногда и о реальном вреде, которому подвергались в офлайне. Чаще всего злоупотребления происходили в Facebook, WhatsApp и Instagram, а также в X (бывший Twitter), пишет GlobalWitness, передает УНН.

Детали

Global Witness заказала первое глобальное исследование защитников земли и окружающей среды и климатических активистов об их онлайн-опыте. В нем приняли участие более 200 защитников земли и окружающей среды с шести континентов. Почти все они сообщили об онлайн-атаках, связанных с их деятельностью.

Также исследование показало, что насилие в интернете все чаще превращается в угрозы в реальной жизни, а чаще всего для преследований используют соцсети компании Meta — Facebook, Instagram и WhatsApp.

Масштаб проблемы

92% опрошенных активистов заявили, что сталкивались с онлайн-издевательствами или угрозами;

63% боятся за свою безопасность;

45% ощутили снижение эффективности работы из-за психологического давления;

75% тех, кто понес реальный ущерб, связывают его с предыдущими онлайн-атаками;

Экоактивисты из разных стран делятся такими примерами:

Онлайн-угрозы заставили нас бояться за жизнь. Мы чувствовали себя беззащитными - рассказывает Варом из региона реки Конго.

Мне писали: "В следующий раз, когда я тебя увижу - перееду" - вспоминает Йорг из Германии.

Самое опасное онлайн-пространство

Соцсети Meta упоминаются чаще всего среди платформ, на которых происходят онлайн-атаки:

Facebook - 62%;

X (Twitter) - 37%;

WhatsApp - 36%;

Instagram - 26%.

Несмотря на масштаб проблемы, лишь 12% пострадавших были довольны реакцией платформ на жалобы. 91% респондентов считают, что соцсети должны сделать больше для защиты активистов.

Другие причины для преследований

Также одной из самых распространенных форм насилия стало гендерное преследование — около четверти опрошенных женщин сообщили, что стали мишенью из-за своего пола или гендерной идентичности. Часто это проявляется в форме оскорблений, сексуализированных комментариев или унижений в публичном пространстве.

Не менее тревожной является тенденция к криминализации активистов. Треть участников опроса получали угрозы относительно судебных исков или задержаний, а часть — действительно подверглась арестам или официальному давлению. В то же время многие сообщили об организованных кампаниях по дискредитации, которые начинались в интернете, но впоследствии приобретали реальные, опасные формы.

Патрисия из Индонезии рассказала, как неизвестные выложили ее личные фото с фальшивыми подписями, пытаясь унизить ее публично и заставить молчать. Другая активистка, Шаранья из Индии, отметила, что после волны угроз онлайн ее начали преследовать в реальной жизни — следили, запугивали, бросали камни в окна.

Ответственность за атаки частично лежит на самих платформах

Многие из опрошенных убеждены, что ответственность за подобные атаки частично лежит на самих платформах. Две трети считают, что алгоритмы соцсетей, ориентированные на монетизацию, а также слабая модерация способствуют распространению ненависти и дезинформации.

Платформы больше заботятся о "свободе слова" для агрессоров, чем о безопасности людей, которые борются за жизнь планеты - заявила Ава Ли из организации Global Witness.

Эксперты призывают крупные цифровые компании взять на себя больше ответственности: пересмотреть политики модерации, инвестировать в безопасность и создать реальные механизмы защиты пользователей. Компании Meta, TikTok и Google вместо этого лишь предоставили ссылки на действующие правила, но на сами выводы исследования публично не отреагировали.

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