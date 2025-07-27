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Facebook

Facebook назвали найтоксичнішою платформою для екоактивістів - дослідження

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Понад 90% захисників довкілля та кліматичних активістів з усього світу стикалися з переслідуваннями в інтернеті, найчастіше у Facebook. Дослідження Global Witness показало, що онлайн-атаки часто переростають у реальні загрози, а соцмережі Meta є основними платформами для таких зловживань.

Facebook назвали найтоксичнішою платформою для екоактивістів - дослідження

Понад 90% захисників довкілля та кліматичних активістів з усього світу стикались із переслідуваннями в інтернеті - і найчастіше це траплялося саме у Facebook. Активісти повідомили про погрози, онлайн-дискредитації, а іноді й про реальну шкоду, якої зазнавали в офлайні. Найчастіше зловживання відбувалися у Facebook, WhatsApp та Instagram, а також у X (колишній Twitter), пише GlobalWitness, передає УНН.

Деталі

Global Witness замовила перше глобальне опитування захисників землі та довкілля й кліматичних активістів про їхній онлайн-досвід. У ньому взяли участь понад 200 захисників землі та довкілля з шести континентів. Майже всі вони повідомили про онлайн-атаки, пов’язані з їхньою діяльністю.

Також дослідження засвідчило, що насильство в інтернеті дедалі частіше перетворюється на загрози в реальному житті, а найчастіше для переслідувань використовують соцмережі компанії Meta - Facebook, Instagram та WhatsApp.

Масштаб проблеми

92% опитаних активістів заявили, що стикалися з онлайн-знущаннями або погрозами;

  • 63% бояться за свою безпеку;
    • 45% відчули зниження ефективності роботи через психологічний тиск;
      • 75% тих, хто зазнав реальної шкоди, пов’язують її з попередніми онлайн-атаками;

        Екоактивісти з різних країн діляться такими прикладами:

        Онлайн-погрози змусили нас боятися за життя. Ми відчували себе беззахисними

        - розповідає Варом з регіону річки Конго.

        Мені писали: "Наступного разу, коли я тебе побачу - переїду"

        - згадує Йорг із Німеччини.

        Найнебезпечніший онлайн-простір

        Соцмережі Meta згадуються найчастіше серед платформ, на яких трапляються онлайн-атаки:

        • Facebook - 62%;
          • X (Twitter) - 37%;
            • WhatsApp - 36%;
              • Instagram - 26%.

                Попри масштаб проблеми, лише 12% постраждалих були задоволені реакцією платформ на скарги.  91% респондентів вважають, що соцмережі повинні зробити більше для захисту активістів.

                Інші причини для переслідувань

                Також однією з найпоширеніших форм насильства стало гендерне переслідування - близько чверті опитаних жінок повідомили, що стали мішенню через свою стать або гендерну ідентичність. Часто це проявляється у формі образ, сексуалізованих коментарів або принижень у публічному просторі.

                Не менш тривожною є тенденція до криміналізації активістів. Третина учасників опитування отримували погрози щодо судових позовів або затримань, а частина — справді зазнала арештів чи офіційного тиску. Водночас багато хто повідомив про організовані кампанії з дискредитації, які починались в інтернеті, але згодом набували реальних, небезпечних форм.

                Фатрісія з Індонезії розповіла, як невідомі виклали її особисті фото з фальшивими підписами, намагаючись принизити її публічно та змусити мовчати. Інша активістка, Шаранья з Індії, зазначила, що після хвилі погроз онлайн її почали переслідувати в реальному житті - стежили, залякували, кидали каміння у вікна.

                Відповідальність за атаки частково лежить на самих платформах

                Багато з опитаних переконані, що відповідальність за подібні атаки частково лежить на самих платформах. Дві третини вважають, що алгоритми соцмереж, орієнтовані на монетизацію, а також слабка модерація сприяють поширенню ненависті та дезінформації.

                Платформи більше дбають про "свободу слова" для агресорів, ніж про безпеку людей, які борються за життя планети

                - заявила Ава Лі з організації Global Witness.

                Експерти закликають великі цифрові компанії взяти на себе більше відповідальності: переглянути політики модерації, інвестувати в безпеку та створити реальні механізми захисту користувачів. Компанії Meta, TikTok і Google натомість лише надали посилання на чинні правила, але на самі висновки дослідження публічно не відреагували.

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                Альона Уткіна

                Альона Уткіна

                СуспільствоНовини СвітуТехнології
                TikTok
                Індонезія
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