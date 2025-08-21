До пів мільйона рублів: з 1 вересня у росії штрафуватимуть за рекламу в Instagram і Facebook
Київ • УНН
З 1 вересня в росії діють нові правила, що передбачають великі штрафи за будь-яку рекламу чи безкоштовні згадки в Instagram та Facebook. Громадяни сплачуватимуть до 500 тисяч рублів за розміщення контенту на цих платформах.
У росії з 1 вересня набирають чинності нові правила, які передбачають великі штрафи за будь-яку рекламу чи навіть безкоштовні згадки на заборонених "екстремістських" платформах, серед яких Instagram та Facebook. Громадянам доведеться сплачувати до 500 тисяч рублів, пише УНН із посиланням на Центр Протидії Дезінформації.
З 1 вересня у росії запроваджують величезні штрафи за рекламу на заборонених "екстремістських" інтернет-ресурсах, таких як Instagram і Facebook. За розміщення реклами на цих та інших "небажаних ресурсах", навіть якщо це безкоштовна інтеграція або репост, громадяни рф будуть платити державі до 500 тис. рублів (близько $6 тис.)
Такі штрафи, які влада рф виправдовує гаслом "цифрового суверенітету", фактично є ще одним кроком до повної інформаційної та цифрової ізоляції суспільства: кремль послідовно обмежує доступ росіян до будь-яких незалежних джерел.
Натомість нав'язувана російською владою альтернатива популярним світовим сервісам – наприклад, "суверенний месенджер Мах", використовується для встановлення тотального цифрового контролю над людьми
У ЦПД додали, що системно закручуючи гайки, кремль перетворює росію на "цифровий концтабір".
росія тестує блокування Telegram та WhatsApp - ЦПД12.08.25, 09:14 • 3252 перегляди