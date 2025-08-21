До пів мільйона рублів: з 1 вересня у росії штрафуватимуть за рекламу в Instagram і Facebook

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 8702 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 10820 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 17307 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 11380 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 20894 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 52405 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 61165 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 64207 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 87444 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 204610 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.6м/с
55%
746мм
Популярнi новини
Дніпропетровщина опинилася під ударом рф дронами та ракетами: зачепило інфраструктуру та підприємства, є постраждалийPhoto21 серпня, 07:51 • 8724 перегляди
Нові 20-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг: деталі21 серпня, 07:52 • 6426 перегляди
Україна наполягає на "часі тиші" перед переговорами - путін ставить ультиматуми - Зеленський21 серпня, 09:07 • 4902 перегляди
Вбивство на фунікулері: обвинувачуваний Косов пояснив, чому не сказав поліції, що його били підліткиPhoto21 серпня, 09:16 • 5692 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 71403 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?14:24 • 8716 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 17312 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 72371 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 109683 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 204643 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Віктор Попов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 62819 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 57715 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 56993 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 84183 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 99111 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Facebook
The Guardian
Крилата ракета
Instagram

До пів мільйона рублів: з 1 вересня у росії штрафуватимуть за рекламу в Instagram і Facebook

Київ • УНН

 • 130 перегляди

З 1 вересня в росії діють нові правила, що передбачають великі штрафи за будь-яку рекламу чи безкоштовні згадки в Instagram та Facebook. Громадяни сплачуватимуть до 500 тисяч рублів за розміщення контенту на цих платформах.

До пів мільйона рублів: з 1 вересня у росії штрафуватимуть за рекламу в Instagram і Facebook

У росії з 1 вересня набирають чинності нові правила, які передбачають великі штрафи за будь-яку рекламу чи навіть безкоштовні згадки на заборонених "екстремістських" платформах, серед яких Instagram та Facebook. Громадянам доведеться сплачувати до 500 тисяч рублів, пише УНН із посиланням на Центр Протидії Дезінформації.

З 1 вересня у росії запроваджують величезні штрафи за рекламу на заборонених "екстремістських" інтернет-ресурсах, таких як Instagram і Facebook. За розміщення реклами на цих та інших "небажаних ресурсах", навіть якщо це безкоштовна інтеграція або репост, громадяни рф будуть платити державі до 500 тис. рублів (близько $6 тис.)

ідеться у дописі.

Такі штрафи, які влада рф виправдовує гаслом "цифрового суверенітету", фактично є ще одним кроком до повної інформаційної та цифрової ізоляції суспільства: кремль послідовно обмежує доступ росіян до будь-яких незалежних джерел.

Натомість нав'язувана російською владою альтернатива популярним світовим сервісам – наприклад, "суверенний месенджер Мах", використовується для встановлення тотального цифрового контролю над людьми

- додали в ЦПД.

У ЦПД додали, що системно закручуючи гайки, кремль перетворює росію на "цифровий концтабір".

росія тестує блокування Telegram та WhatsApp - ЦПД12.08.25, 09:14 • 3252 перегляди

Альона Уткіна

Новини Світу
WhatsApp
Telegram
Facebook
Instagram