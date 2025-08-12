$41.390.07
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
11 серпня, 16:37
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
11 серпня, 14:46
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
11 серпня, 10:23
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
11 серпня, 09:52
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
11 серпня, 07:41
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
11 серпня, 06:00
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
11 серпня, 05:15
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 184 перегляди
росія тестує блокування Telegram та WhatsApp - ЦПД

Київ • УНН

 • 942 перегляди

В рф зафіксовано масштабний збій у роботі месенджерів Telegram та WhatsApp. Це може бути частиною стратегії з обмеження зв’язку в країні.

росія тестує блокування Telegram та WhatsApp - ЦПД

У росії почали почали відпрацьовувати блокування дзвінків через мобільні додатки Telegram та WhatsApp. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

На минулих вихідних був зафіксований масштабний збій  у роботі цих месенджерів, а російські користувачі масово повідомляли про проблеми під час спроби здійснити аудіо- або відеодзвінок.

На думку ЦПД, ці випробування можуть бути частиною ширшої стратегії з обмеження зв’язку в рф. У центрі зазначили: в останні місяці в багатьох російських регіонах регулярно відключають мобільний інтернет, а російське мінцифри готує законодавчу базу для централізованого масового блокування мобільного зв’язку.

У кремлі різні сценарії швидкого ізолювання населення - від точкової цензури окремих сервісів до повного перекриття потоків інформації ззовні, зазначили в ЦПД.

Влада російської федерації системно закручує гайки в інформаційному просторі і перетворює власну державу у "цифровий концтабір". Це означає, що будь-які незалежні джерела інформації поступово витісняються, а на їхнє місце приходить лише державна пропаганда та жорсткий контроль, уточнили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди напередодні президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним.

Євген Устименко

WhatsApp
Telegram
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп