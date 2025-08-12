росія тестує блокування Telegram та WhatsApp - ЦПД
Київ • УНН
В рф зафіксовано масштабний збій у роботі месенджерів Telegram та WhatsApp. Це може бути частиною стратегії з обмеження зв’язку в країні.
У росії почали почали відпрацьовувати блокування дзвінків через мобільні додатки Telegram та WhatsApp. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
На минулих вихідних був зафіксований масштабний збій у роботі цих месенджерів, а російські користувачі масово повідомляли про проблеми під час спроби здійснити аудіо- або відеодзвінок.
На думку ЦПД, ці випробування можуть бути частиною ширшої стратегії з обмеження зв’язку в рф. У центрі зазначили: в останні місяці в багатьох російських регіонах регулярно відключають мобільний інтернет, а російське мінцифри готує законодавчу базу для централізованого масового блокування мобільного зв’язку.
У кремлі різні сценарії швидкого ізолювання населення - від точкової цензури окремих сервісів до повного перекриття потоків інформації ззовні, зазначили в ЦПД.
Влада російської федерації системно закручує гайки в інформаційному просторі і перетворює власну державу у "цифровий концтабір". Це означає, що будь-які незалежні джерела інформації поступово витісняються, а на їхнє місце приходить лише державна пропаганда та жорсткий контроль, уточнили в Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди напередодні президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним.