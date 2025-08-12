россия тестирует блокировку Telegram и WhatsApp - ЦПД
Киев • УНН
В рф зафиксирован масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Это может быть частью стратегии по ограничению связи в стране.
В россии начали отрабатывать блокировку звонков через мобильные приложения Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Детали
На прошлых выходных был зафиксирован масштабный сбой в работе этих мессенджеров, а российские пользователи массово сообщали о проблемах при попытке совершить аудио- или видеозвонок.
По мнению ЦПД, эти испытания могут быть частью более широкой стратегии по ограничению связи в рф. В центре отметили: в последние месяцы во многих российских регионах регулярно отключают мобильный интернет, а российское минцифры готовит законодательную базу для централизованной массовой блокировки мобильной связи.
В кремле разные сценарии быстрого изолирования населения - от точечной цензуры отдельных сервисов до полного перекрытия потоков информации извне, отметили в ЦПД.
Власти российской федерации системно закручивают гайки в информационном пространстве и превращают собственное государство в "цифровой концлагерь". Это означает, что любые независимые источники информации постепенно вытесняются, а на их место приходит только государственная пропаганда и жесткий контроль, уточнили в Центре противодействия дезинформации.
Напомним
Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.