До полумиллиона рублей: с 1 сентября в России будут штрафовать за рекламу в Instagram и Facebook
Киев • УНН
В России с 1 сентября вступают в силу новые правила, предусматривающие крупные штрафы за любую рекламу или даже бесплатные упоминания на запрещенных "экстремистских" платформах, среди которых Instagram и Facebook. Гражданам придется платить до 500 тысяч рублей, пишет УНН со ссылкой на Центр Противодействия Дезинформации.
Такие штрафы, которые власти РФ оправдывают лозунгом "цифрового суверенитета", фактически являются еще одним шагом к полной информационной и цифровой изоляции общества: кремль последовательно ограничивает доступ россиян к любым независимым источникам.
Вместо этого навязываемая российскими властями альтернатива популярным мировым сервисам – например, "суверенный мессенджер Мах", используется для установления тотального цифрового контроля над людьми
В ЦПД добавили, что системно закручивая гайки, кремль превращает Россию в "цифровой концлагерь".
