14:24 • 8486 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 10712 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 17157 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 11304 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 20601 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 51515 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 60281 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 63331 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 86625 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 203210 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
До полумиллиона рублей: с 1 сентября в России будут штрафовать за рекламу в Instagram и Facebook

Киев • УНН

 • 40 просмотра

С 1 сентября в России действуют новые правила, предусматривающие крупные штрафы за любую рекламу или бесплатные упоминания в Instagram и Facebook. Граждане будут платить до 500 тысяч рублей за размещение контента на этих платформах.

До полумиллиона рублей: с 1 сентября в России будут штрафовать за рекламу в Instagram и Facebook

В России с 1 сентября вступают в силу новые правила, предусматривающие крупные штрафы за любую рекламу или даже бесплатные упоминания на запрещенных "экстремистских" платформах, среди которых Instagram и Facebook. Гражданам придется платить до 500 тысяч рублей, пишет УНН со ссылкой на Центр Противодействия Дезинформации.

С 1 сентября в России вводят огромные штрафы за рекламу на запрещенных "экстремистских" интернет-ресурсах, таких как Instagram и Facebook. За размещение рекламы на этих и других "нежелательных ресурсах", даже если это бесплатная интеграция или репост, граждане РФ будут платить государству до 500 тыс. рублей (около $6 тыс.)

говорится в сообщении.

Такие штрафы, которые власти РФ оправдывают лозунгом "цифрового суверенитета", фактически являются еще одним шагом к полной информационной и цифровой изоляции общества: кремль последовательно ограничивает доступ россиян к любым независимым источникам.

Вместо этого навязываемая российскими властями альтернатива популярным мировым сервисам – например, "суверенный мессенджер Мах", используется для установления тотального цифрового контроля над людьми

- добавили в ЦПД.

В ЦПД добавили, что системно закручивая гайки, кремль превращает Россию в "цифровой концлагерь".

Алена Уткина

