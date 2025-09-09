Миллиарды пользователей под угрозой: экс-менеджер WhatsApp обвиняет Meta в нарушении безопасности

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Эксклюзив
07:10 • 902 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 1762 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 2796 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 6448 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 17650 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 31651 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 35513 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 27540 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 47975 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 26974 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
96%
754мм
Популярные новости
Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕСPhoto8 сентября, 22:29 • 12876 просмотра
Украинцев в Польше ждут штрафы за вождение авто: что меняется с 1 октября9 сентября, 00:42 • 4678 просмотра
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленникаPhoto9 сентября, 01:19 • 9910 просмотра
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура01:55 • 11908 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС02:16 • 7286 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 48 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 870 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 1734 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 35506 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 28707 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Беларусь
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 16152 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 15992 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 84104 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 42810 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 46562 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Шахед-136
Financial Times
Таймс

Миллиарды пользователей под угрозой: экс-менеджер WhatsApp обвиняет Meta в нарушении безопасности

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Бывший руководитель кибербезопасности WhatsApp подал иск против Meta, утверждая, что 1500 инженеров имели неограниченный доступ к данным пользователей. Это может нарушать постановление правительства США от 2020 года.

Миллиарды пользователей под угрозой: экс-менеджер WhatsApp обвиняет Meta в нарушении безопасности

Приблизительно 1500 инженеров имели неограниченный доступ к данным пользователей. Все это было без надлежащего надзора. Соответствующая практика может нарушать постановление правительства США от 2020 года.

Пишет УНН со ссылкой на The Guardian и RFI.

Детали

Бывший руководитель отдела кибербезопасности WhatsApp, Аттаулла Бейг подал иск в федеральный суд Сан-Франциско, утверждая, что компания Meta систематически игнорировала внутренние недостатки цифровой защиты приложения, чем нарушала правила кибербезопасности. 

Бейг, занимавший должность руководителя службы безопасности WhatsApp с 2021 по 2025 год, утверждает, что примерно 1500 инженеров имели неограниченный доступ к данным пользователей. В иске бывшего топ-менеджера подчеркивается, что материнская компания Meta не внедрила базовых мер кибербезопасности на своей платформе мгновенных сообщений.

WhatsApp удалил более 6,8 миллиона аккаунтов, связанных с мошенничеством - BBC06.08.25, 11:52 • 2786 просмотров

Согласно 115-страничной жалобе, компания не исправила последствия взлома и захвата более 100 000 учетных записей ежедневно. Просьбы и предложенные исправления "игнорировались". 

Сам Бейг утверждает, что неоднократно выражал свою обеспокоенность руководителям высшего звена компании, включая генерального директора WhatsApp Вилла Каткарта и главу Meta Марка Цукерберга.

Вице-президент WhatsApp по коммуникациям Карл Вуг ответил:

К сожалению, это знакомая схема, в которой бывшего сотрудника увольняют за плохую работу, а затем он публично обнародует искаженные заявления, которые искажают постоянную упорную работу нашей команды

Компания подчеркнула, что Бейг уволился из-за плохой работы, причем несколько старших инженеров независимо друг от друга подтвердили, что его работа была ниже ожиданий.

Напомним

За прошедшие сутки в Турции была ограничена пропускная способность для X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok и WhatsApp.

До полумиллиона рублей: с 1 сентября в России будут штрафовать за рекламу в Instagram и Facebook21.08.25, 20:07 • 3909 просмотров

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
WhatsApp
Марк Цукерберг
Хранитель
ТикТок
Сан-Франциско
Турция
Соединённые Штаты
YouTube
Facebook
Instagram