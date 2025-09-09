Миллиарды пользователей под угрозой: экс-менеджер WhatsApp обвиняет Meta в нарушении безопасности
Бывший руководитель кибербезопасности WhatsApp подал иск против Meta, утверждая, что 1500 инженеров имели неограниченный доступ к данным пользователей. Это может нарушать постановление правительства США от 2020 года.
Приблизительно 1500 инженеров имели неограниченный доступ к данным пользователей. Все это было без надлежащего надзора. Соответствующая практика может нарушать постановление правительства США от 2020 года.
Бывший руководитель отдела кибербезопасности WhatsApp, Аттаулла Бейг подал иск в федеральный суд Сан-Франциско, утверждая, что компания Meta систематически игнорировала внутренние недостатки цифровой защиты приложения, чем нарушала правила кибербезопасности.
Бейг, занимавший должность руководителя службы безопасности WhatsApp с 2021 по 2025 год, утверждает, что примерно 1500 инженеров имели неограниченный доступ к данным пользователей. В иске бывшего топ-менеджера подчеркивается, что материнская компания Meta не внедрила базовых мер кибербезопасности на своей платформе мгновенных сообщений.
Согласно 115-страничной жалобе, компания не исправила последствия взлома и захвата более 100 000 учетных записей ежедневно. Просьбы и предложенные исправления "игнорировались".
Сам Бейг утверждает, что неоднократно выражал свою обеспокоенность руководителям высшего звена компании, включая генерального директора WhatsApp Вилла Каткарта и главу Meta Марка Цукерберга.
Вице-президент WhatsApp по коммуникациям Карл Вуг ответил:
К сожалению, это знакомая схема, в которой бывшего сотрудника увольняют за плохую работу, а затем он публично обнародует искаженные заявления, которые искажают постоянную упорную работу нашей команды
Компания подчеркнула, что Бейг уволился из-за плохой работы, причем несколько старших инженеров независимо друг от друга подтвердили, что его работа была ниже ожиданий.
За прошедшие сутки в Турции была ограничена пропускная способность для X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok и WhatsApp.
