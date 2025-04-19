Макрон призывает исследователей мира во Францию и анонсирует финансовую поддержку
Киев • УНН
Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил иностранных исследователей выбирать его страну и Европу. Он анонсировал программу финансовой поддержки и запустил платформу для приема ученых и сбора их проектов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал иностранных исследователей работать в его стране, анонсировав программу их финансовой поддержки. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Макрона в соцсети Х (Twitter), издание Le Figaro.
Детали
По словам французского президента, в его стране "исследования – это приоритет, инновации – это культура, а наука – это безграничный горизонт".
"Исследователи со всего мира, выбирайте Францию, выбирайте Европу! Увидимся 5 мая", - написал Макрон, прикрепив ссылку на анонс платформы поддержки университетов и других исследовательских учреждений в расходах на переезд иностранных ученых во Францию.
Как пишет Le Figaro, по словам окружения французского президента, 5 мая Макрон соберет "большое научное сообщество" на встречу, подробности которой пока остаются не определенными. Параллельно правительство Франции запустило платформу Choose France for Science, которая, согласно пресс-релизу, является "первым шагом в подготовке к приему международных исследователей".
Отмечается, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе этого года, исследователи и университеты оказались под давлением со стороны его администрации и опасаются за свое будущее. Все больше ученых и будущих исследователей задумываются об эмиграции из страны, которая до сих пор считалась научным раем во многих областях.
Во Франции министр высшего образования и исследований Филипп Батист с начала марта поручил университетам разработать способы приема таких исследователей.
Современная международная ситуация создает условия для беспрецедентной волны мобильности среди ученых в мире, и Франция стремится стать местом для тех, кто хочет продолжить свои исследования в Европе, опираясь на нашу исследовательскую инфраструктуру
Запущенная платформа имеет целью сбор проектов международных исследователей, готовых переехать в Европу. Темы исследований должны охватывать здоровье, климат и биоразнообразие, цифровые технологии и искусственный интеллект, космос и сельское хозяйство.
Напомним
Администрация Трампа предложила сократить финансирование NASA в 2026 году почти вдвое, до 3,9 млрд долларов. Будет прекращен ряд важных инициатив, в частности, возврат грунта с Марса.
Администрация Трампа заморозила более 2,2 млрд долларов для Гарвардского университета15.04.25, 02:35 • 7015 просмотров