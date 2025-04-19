Макрон призывает исследователей мира во Францию и анонсирует финансовую поддержку

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета
18 апреля, 17:00 • 38902 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 55111 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

18 апреля, 13:23 • 65847 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

18 апреля, 10:59 • 70932 просмотра

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Эксклюзив
18 апреля, 08:50 • 107533 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
18 апреля, 08:41 • 92307 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
18 апреля, 08:05 • 156631 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

18 апреля, 07:43 • 54026 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

18 апреля, 05:00 • 138814 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 85217 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+13°
0м/с
62%
751 мм
Популярные новости

В поезде Сумы-Киев произошел пожар, погиб железнодорожник

18 апреля, 15:04 • 13687 просмотра

Экстремальное пересечение границы: мужчина попытался в цистерне с маслом незаконно выехать из Украины

18 апреля, 15:18 • 9842 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 16955 просмотра

Били 16-летнего и снимали издевательства на телефон: в Киевской области трем мужчинам сообщили о подозрении

18 апреля, 15:36 • 10673 просмотра

Пожар в поезде Сумы-Киев: спасатели рассказали детали и показали фото сгоревшего вагона

18 апреля, 18:07 • 10898 просмотра
публикации

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 17:00 • 38902 просмотра

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

18 апреля, 12:10 • 89192 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

18 апреля, 08:32 • 144844 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

18 апреля, 08:05 • 156631 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

18 апреля, 05:00 • 138814 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Рустем Умєров

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 16956 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 19956 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 21894 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 55801 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

18 апреля, 09:33 • 68411 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Беспилотный летательный аппарат

MIM-104 Patriot

Хранитель

Нью-Йорк Таймс

Макрон призывает исследователей мира во Францию и анонсирует финансовую поддержку

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил иностранных исследователей выбирать его страну и Европу. Он анонсировал программу финансовой поддержки и запустил платформу для приема ученых и сбора их проектов.

Макрон призывает исследователей мира во Францию и анонсирует финансовую поддержку

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал иностранных исследователей работать в его стране, анонсировав программу их финансовой поддержки. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Макрона в соцсети Х (Twitter), издание Le Figaro.

Детали

По словам французского президента, в его стране "исследования – это приоритет, инновации – это культура, а наука – это безграничный горизонт".

"Исследователи со всего мира, выбирайте Францию, выбирайте Европу! Увидимся 5 мая", - написал Макрон, прикрепив ссылку на анонс платформы поддержки университетов и других исследовательских учреждений в расходах на переезд иностранных ученых во Францию.  

Как пишет Le Figaro, по словам окружения французского президента, 5 мая Макрон соберет "большое научное сообщество" на встречу, подробности которой пока остаются не определенными. Параллельно правительство Франции запустило платформу Choose France for Science, которая, согласно пресс-релизу, является "первым шагом в подготовке к приему международных исследователей".

Отмечается, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе этого года, исследователи и университеты оказались под давлением со стороны его администрации и опасаются за свое будущее. Все больше ученых и будущих исследователей задумываются об эмиграции из страны, которая до сих пор считалась научным раем во многих областях.

Во Франции министр высшего образования и исследований Филипп Батист с начала марта поручил университетам разработать способы приема таких исследователей.

Современная международная ситуация создает условия для беспрецедентной волны мобильности среди ученых в мире, и Франция стремится стать местом для тех, кто хочет продолжить свои исследования в Европе, опираясь на нашу исследовательскую инфраструктуру

- говорится в совместном заявлении Батиста, министра образования Элизабет Борн и генерального секретаря по инвестициям Бруно Боннеля.

Запущенная платформа имеет целью сбор проектов международных исследователей, готовых переехать в Европу. Темы исследований должны охватывать здоровье, климат и биоразнообразие, цифровые технологии и искусственный интеллект, космос и сельское хозяйство.

Напомним

Администрация Трампа предложила сократить финансирование NASA в 2026 году почти вдвое, до 3,9 млрд долларов. Будет прекращен ряд важных инициатив, в частности, возврат грунта с Марса.

Администрация Трампа заморозила более 2,2 млрд долларов для Гарвардского университета15.04.25, 02:35 • 7015 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаОбразование
NASA
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Франция
Европа
Соединенные Штаты
Твиттер
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,472.40
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,587.98