Макрон кличе дослідників світу до Франції та анонсує фінансову підтримку
Київ • УНН
Президент Франції Емманюель Макрон запросив іноземних дослідників обирати його країну та Європу. Він анонсував програму фінансової підтримки та запустив платформу для прийому вчених і збору їхніх проєктів.
Президент Франції Емманюель Макрон закликав іноземних дослідників працювати у його країні, анонсувавши програму їхньої фінансової підтримки. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку Макрона у соцмережі Х (Twitter), видання Le Figaro.
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За словами французького президента, в його країні "дослідження – це пріоритет, інновації – це культура, а наука – це безмежний горизонт".
"Дослідники з усього світу, обирайте Францію, обирайте Європу! Побачимось 5 травня", - написав Макрон, прикріпивши посилання на анонс платформи підтримки університетів та інших дослідницьких установ у витратах на переїзд іноземних вчених до Франції.
Як пише Le Figaro, за словами оточення французького президента, 5 травня Макрон збере "велику наукову спільноту" на зустріч, подробиці якої наразі залишаються не визначеними. Паралельно уряд Франції запустив платформу Choose France for Science, яка, згідно з пресрелізом, є "першим кроком у підготовці до прийому міжнародних дослідників".
Зазначається, що після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні цього року, дослідники та університети опинилися під тиском з боку його адміністрації і побоюються за своє майбутнє. Дедалі більше науковців та майбутніх дослідників замислюються про еміграцію з країни, яка досі вважалася науковим раєм у багатьох галузях.
У Франції міністр вищої освіти та досліджень Філіп Батіст із початку березня доручив університетам розробити способи прийому таких дослідників.
Сучасна міжнародна ситуація створює умови для безпрецедентної хвилі мобільності серед науковців у світі, і Франція прагне стати місцем для тих, хто хоче продовжити свої дослідження в Європі, спираючись на нашу дослідницьку інфраструктуру
Запущена платформа має на меті збір проєктів міжнародних дослідників, готових переїхати до Європи. Теми досліджень мають охоплювати здоров’я, клімат та біорізноманіття, цифрові технології та штучний інтелект, космос і сільське господарство.
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