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The Guardian

The New York Times

Макрон кличе дослідників світу до Франції та анонсує фінансову підтримку

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон запросив іноземних дослідників обирати його країну та Європу. Він анонсував програму фінансової підтримки та запустив платформу для прийому вчених і збору їхніх проєктів.

Макрон кличе дослідників світу до Франції та анонсує фінансову підтримку

Президент Франції Емманюель Макрон закликав іноземних дослідників працювати у його країні, анонсувавши програму їхньої фінансової підтримки. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку Макрона у соцмережі Х (Twitter), видання Le Figaro.

Деталі

За словами французького президента, в його країні "дослідження – це пріоритет, інновації – це культура, а наука – це безмежний горизонт".

"Дослідники з усього світу, обирайте Францію, обирайте Європу! Побачимось 5 травня", - написав Макрон, прикріпивши посилання на анонс платформи підтримки університетів та інших дослідницьких установ у витратах на переїзд іноземних вчених до Франції.  

Як пише Le Figaro, за словами оточення французького президента, 5 травня Макрон збере "велику наукову спільноту" на зустріч, подробиці якої наразі залишаються не визначеними. Паралельно уряд Франції запустив платформу Choose France for Science, яка, згідно з пресрелізом, є "першим кроком у підготовці до прийому міжнародних дослідників".

Зазначається, що після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні цього року, дослідники та університети опинилися під тиском з боку його адміністрації і побоюються за своє майбутнє. Дедалі більше науковців та майбутніх дослідників замислюються про еміграцію з країни, яка досі вважалася науковим раєм у багатьох галузях.

У Франції міністр вищої освіти та досліджень Філіп Батіст із початку березня доручив університетам розробити способи прийому таких дослідників.

Сучасна міжнародна ситуація створює умови для безпрецедентної хвилі мобільності серед науковців у світі, і Франція прагне стати місцем для тих, хто хоче продовжити свої дослідження в Європі, спираючись на нашу дослідницьку інфраструктуру

- йдеться у спільній заяві Батіста, міністерки освіти Елізабет Борн і генерального секретаря з інвестицій Бруно Боннеля.

Запущена платформа має на меті збір проєктів міжнародних дослідників, готових переїхати до Європи. Теми досліджень мають охоплювати здоров’я, клімат та біорізноманіття, цифрові технології та штучний інтелект, космос і сільське господарство.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа запропонувала скоротити фінансування NASA у 2026 році майже вдвічі, до 3,9 млрд доларів. Буде припинено низку важливих ініціатив, зокрема, повернення ґрунту з Марса.

Адміністрація Трампа заморозила понад 2,2 млрд доларів для Гарвардського університету15.04.25, 02:35 • 7015 переглядiв

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