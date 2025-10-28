Политические амбиции Маска стоили Tesla миллион потерянных продаж авто
Киев • УНН
Политическая активность Илона Маска и его поддержка Дональда Трампа привели к значительным потерям для Tesla. Исследование Йельского университета показало, что компания недополучила более миллиона продаж с октября 2022 года.
С момента приобретения предпринимателем Илоном Маском Twitter и развития его политического вмешательства, в хозяйстве его компании Tesla появились серьезные потери, а успехи конкурентов - наоборот укрепились.
Пишет УНН со ссылкой на Insideevs.
Детали
Публичная поддержка миллиардером Илоном Маском президента США Дональда Трампа и руководящая роль в противоречивом Министерстве эффективности государственного управления, с которым было связано более 280 000 увольнений, стоили ведущему производителю электромобилей в мире компании Tesla, связанной с Маском, значительных потерь.
Новое исследование, проведенное учеными Йельского университета в Национальном бюро экономических исследований (NBER), показывает, насколько сильно эта репутация повлияла на продажи Tesla.
Оказалось, что с момента покупки Маском Twitter его политическое вмешательство стоило Tesla более миллиона проданных автомобилей. Кроме того, эта тенденция сопровождалась успехами конкурентов, у которых наоборот, происходил рост продаж электромобилей и гибридов.
До 2022 года продажи Tesla во всех округах шли вверх. Впрочем, когда Маск купил Twitter в октябре 2022 года и впоследствии использовал его для усиления своих политических амбиций и союза с Республиканской партией, дела у производителя электромобилей пошли на спад.
В целом, согласно исследованию, Tesla могла бы продать в США на 1–1,26 миллиона единиц больше в период с октября 2022 года по апрель 2025 года — на 67–83% больше, чем было продано.
Исследование непосредственно связывает это падение продаж с "поляризующими и партийными действиями" Маска.
Напомним
Акционеры Tesla 6 ноября будут голосовать за беспрецедентный компенсационный пакет в 1 триллион долларов для Илона Маска. Консалтинговая фирма ISS советует отклонить план, ссылаясь на "серьезные опасения относительно масштаба и структуры".