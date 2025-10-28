Політичні амбіції Маска коштували Tesla мільйон втрачених продажів авто
Київ • УНН
Політична активність Ілона Маска та його підтримка Дональда Трампа призвели до значних втрат для Tesla. Дослідження Єльського університету показало, що компанія недоотримала понад мільйон продажів з жовтня 2022 року.
З моменту придбання підприємцем Ілоном Маском Twitter та розвитку свого політичного втручання, в господарстві його компанії Tesla з'явилися серйозні втрати, а успіхи конкурентів - навпаки укріпилися.
Пише УНН із посиланням на Insideevs.
Деталі
Публічна підтримка мільярдером Ілоном Маском президента США Дональда Трампа та керівна роль у суперечливому Міністерстві ефективності державного управління, з яким було пов'язано понад 280 000 звільнень, коштували провідному виробнику електромобілів у світі компанії Tesla, що пов'язана з Маском, значних втрат.
Нове дослідження, проведене вченими Єльського університету в Національному бюро економічних досліджень (NBER), показує, наскільки сильно ця репутація вплинула на продажі Tesla.
Виявилося, що з моменту покупки Маском Twitter його політичне втручання коштувало Tesla понад мільйон проданих автомобілів. Крім того, ця тенденція супроводжувалася успіхами конкурентів, у яких навпаки, відбувалося зростання продажів електромобілів і гібридів.
До 2022 року продажі Tesla в усіх округах йшли вгору. Втім, коли Маск купив Twitter у жовтні 2022 року і згодом використовував його для посилення своїх політичних амбіцій і союзу з Республіканською партією, справи у виробника електромобілів пішли на спад.
Загалом, згідно з дослідженням, Tesla могла б продати в США на 1–1,26 мільйона одиниць більше в період з жовтня 2022 року по квітень 2025 року — на 67–83% більше, ніж було продано.
Дослідження безпосередньо пов'язує це падіння продажів з "поляризуючими і партійними діями" Маска.
Нагадаємо
Акціонери Tesla 6 листопада голосуватимуть за безпрецедентний компенсаційний пакет у 1 трильйон доларів для Ілона Маска. Консалтингова фірма ISS радить відхилити план, посилаючись на "серйозні побоювання щодо масштабу і структури".