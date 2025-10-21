Ілон Маск сподівається на астрономічний план компенсації: чи отримає бізнесмен 1 трильйон доларів, вирішать акцонери Tesla
Акціонери Tesla 6 листопада голосуватимуть за безпрецедентний компенсаційний пакет у 1 трильйон доларів для Ілона Маска. Консалтингова фірма ISS радить відхилити план, посилаючись на "серйозні побоювання щодо масштабу і структури".
Найбільший з коли-небудь запропонованих для керівника компанії планів компенсації може бути узгоджений 6 листопада. На даний момент впливова консалтингова фірма радить акцонерам Tesla відмовитися від схвалення астрономічної суми.
Акції Tesla зросли на 30% за останні три місяці, та приблизно на 80% у річному обчисленні. На тлі зростання, генеральний директор компанії Ілон Маск очікує на компенсаційний пакет у розмірі 1 трильйона доларів США. Винагорода розрахована на 10 років та була анонсована радою директорів Tesla.
Цей безпрецедентний план ще потрібно узгодити. Це буде залежити від результатів голосування 6 листопада на щорічних загальних зборах Tesla.
Не всі згодні, - є ті, хто застерігає від наслідків прийняття астрономічного компенсаційного плану Ілона Маска.
Компанія Institutional Shareholder Services (ISS), яка користується високим авторитетом у великих інституційних інвесторів, вказує на "серйозні побоювання щодо масштабу і структури" компенсаційного плану генерального директора автовиробника.
Астрономічна" винагорода не прийнятна, - йдеться в звіті компанії.
(Десятирічний план, запропонований радою директорів Tesla на початку вересня) має астрономічну цінність і залежить від досягнення амбітних цільових показників, які, якщо будуть досягнуті, створять величезну цінність для акціонерів
Ілону Маску, який вже є найбагатшою людиною у світі, доведеться досягти неймовірно високих показників, щоб виправдати запропоновану компенсацію. Tesla має перевершити Nvidia, яка є найдорожчою компанією у світі з 4,5 трильйонами доларів. Збільшення ринкової капіталізації автовиробника має бути у діапазоні з приблизно 1,4 трильйона доларів (що є на сьогодні) до 8,5 трильйона доларів.
Сотні пікапів Tesla Cybertrucks були помічені під час доставки приватним компаніям Ілона Маска, SpaceX і xAI, оскільки Tesla має проблеми з продажем електричного пікапа.