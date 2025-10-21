Илон Маск надеется на астрономический план компенсации: получит ли бизнесмен 1 триллион долларов, решат акционеры Tesla
Акционеры Tesla 6 ноября будут голосовать за беспрецедентный компенсационный пакет в 1 триллион долларов для Илона Маска. Консалтинговая фирма ISS советует отклонить план, ссылаясь на «серьезные опасения относительно масштаба и структуры».
Крупнейший из когда-либо предложенных для руководителя компании планов компенсации может быть согласован 6 ноября. На данный момент влиятельная консалтинговая фирма советует акционерам Tesla отказаться от одобрения астрономической суммы.
Подробности
Акции Tesla выросли на 30% за последние три месяца и примерно на 80% в годовом исчислении. На фоне роста генеральный директор компании Илон Маск ожидает компенсационный пакет в размере 1 триллиона долларов США. Вознаграждение рассчитано на 10 лет и было анонсировано советом директоров Tesla.
Этот беспрецедентный план еще предстоит согласовать. Это будет зависеть от результатов голосования 6 ноября на ежегодном общем собрании Tesla.
Не все согласны, - есть те, кто предостерегает от последствий принятия астрономического компенсационного плана Илона Маска.
Компания Institutional Shareholder Services (ISS), пользующаяся высоким авторитетом у крупных институциональных инвесторов, указывает на "серьезные опасения относительно масштаба и структуры" компенсационного плана генерального директора автопроизводителя.
"Астрономическое" вознаграждение неприемлемо, - говорится в отчете компании.
(Десятилетний план, предложенный советом директоров Tesla в начале сентября) имеет астрономическую ценность и зависит от достижения амбициозных целевых показателей, которые, если будут достигнуты, создадут огромную ценность для акционеров
Илону Маску, который уже является самым богатым человеком в мире, придется достичь невероятно высоких показателей, чтобы оправдать предложенную компенсацию. Tesla должна превзойти Nvidia, которая является самой дорогой компанией в мире с 4,5 триллионами долларов. Увеличение рыночной капитализации автопроизводителя должно быть в диапазоне от примерно 1,4 триллиона долларов (что есть на сегодня) до 8,5 триллиона долларов.
Сотни пикапов Tesla Cybertrucks были замечены во время доставки частным компаниям Илона Маска, SpaceX и xAI, поскольку Tesla испытывает проблемы с продажей электрического пикапа.