Илон Маск надеется на астрономический план компенсации: получит ли бизнесмен 1 триллион долларов, решат акционеры Tesla

Крупнейший из когда-либо предложенных для руководителя компании планов компенсации может быть согласован 6 ноября. На данный момент влиятельная консалтинговая фирма советует акционерам Tesla отказаться от одобрения астрономической суммы.

Передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Акции Tesla выросли на 30% за последние три месяца и примерно на 80% в годовом исчислении. На фоне роста генеральный директор компании Илон Маск ожидает компенсационный пакет в размере 1 триллиона долларов США. Вознаграждение рассчитано на 10 лет и было анонсировано советом директоров Tesla.

Этот беспрецедентный план еще предстоит согласовать. Это будет зависеть от результатов голосования 6 ноября на ежегодном общем собрании Tesla.

Не все согласны, - есть те, кто предостерегает от последствий принятия астрономического компенсационного плана Илона Маска.

Tesla представила более доступные версии Model 3 и Model Y Standard: но достаточно ли низкие цены

Компания Institutional Shareholder Services (ISS), пользующаяся высоким авторитетом у крупных институциональных инвесторов, указывает на "серьезные опасения относительно масштаба и структуры" компенсационного плана генерального директора автопроизводителя.

"Астрономическое" вознаграждение неприемлемо, - говорится в отчете компании.

(Десятилетний план, предложенный советом директоров Tesla в начале сентября) имеет астрономическую ценность и зависит от достижения амбициозных целевых показателей, которые, если будут достигнуты, создадут огромную ценность для акционеров