13:49 • 6690 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 15580 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 26163 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 24788 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 32350 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 68319 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 59663 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 32591 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 55819 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35148 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
На ВОТ поздравили Украину с Днем Независимости: фотографии украинского сопротивления увидели миллионы в соцсетях

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Движение "Желтая лента" вместе с украинцами по всему миру напоминает, что Украина помнит о своих оккупированных городах. Сотни людей с временно оккупированных территорий передали поздравления украинцам с Днем Независимости через платформу "Желтой ленты".

На ВОТ поздравили Украину с Днем Независимости: фотографии украинского сопротивления увидели миллионы в соцсетях

Поздравления с Днем Независимости Украины звучат даже с оккупированных территорий, демонстрируя, что украинское сопротивление продолжается, а освобождение городов остается непоколебимой целью народа. Об этом сообщает в Телеграм движение "Желтая лента", пишет УНН.

Об этом сообщает в Телеграм движение "Желтая лента", пишет УНН.

Детали

Движение "Желтая Лента" вместе с украинцами по всему миру продолжает напоминать, что Украина помнит о своих оккупированных городах. Каждый город под оккупацией ждет освобождения, и сегодня это послание звучит через социальные сети: Instagram и Twitter, где фотографии украинского сопротивления уже увидели миллионы пользователей.

Сотни людей с временно оккупированных территорий передали через платформу "Желтой ленты" свои поздравления украинцам с Днем независимости.

Тысячи украинских художников, волонтеров, военных, ведущих и лидеров общественного мнения присоединились к публикациям, рассказывая о мужестве и несокрушимости украинцев.

Все это стало возможным благодаря платформе @zhovta_strichka_bot, которую создали те, кто не смог оставаться в стороне и решил говорить правду всему миру.

Спасибо каждому, кто борется несмотря на страх и опасность. Борьба никогда не бывает напрасной, а смелые всегда имеют счастье

– отмечают участники движения, подчеркивая, что дух украинского сопротивления живет и объединяет народ.

Напомним

Движение "Желтая лента" представило платформу 24independence.day для поздравлений жителей временно оккупированных территорий Украины с Днем Независимости. Сайт позволяет отправлять личные поздравления и слова поддержки, объединяя украинцев.

Степан Гафтко

