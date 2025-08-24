На ВОТ поздравили Украину с Днем Независимости: фотографии украинского сопротивления увидели миллионы в соцсетях
Киев • УНН
Поздравления с Днем Независимости Украины звучат даже с оккупированных территорий, демонстрируя, что украинское сопротивление продолжается, а освобождение городов остается непоколебимой целью народа. Об этом сообщает в Телеграм движение "Желтая лента", пишет УНН.
Детали
Движение "Желтая Лента" вместе с украинцами по всему миру продолжает напоминать, что Украина помнит о своих оккупированных городах. Каждый город под оккупацией ждет освобождения, и сегодня это послание звучит через социальные сети: Instagram и Twitter, где фотографии украинского сопротивления уже увидели миллионы пользователей.
Сотни людей с временно оккупированных территорий передали через платформу "Желтой ленты" свои поздравления украинцам с Днем независимости.
Тысячи украинских художников, волонтеров, военных, ведущих и лидеров общественного мнения присоединились к публикациям, рассказывая о мужестве и несокрушимости украинцев.
Все это стало возможным благодаря платформе @zhovta_strichka_bot, которую создали те, кто не смог оставаться в стороне и решил говорить правду всему миру.
Спасибо каждому, кто борется несмотря на страх и опасность. Борьба никогда не бывает напрасной, а смелые всегда имеют счастье
Напомним
Движение "Желтая лента" представило платформу 24independence.day для поздравлений жителей временно оккупированных территорий Украины с Днем Независимости. Сайт позволяет отправлять личные поздравления и слова поддержки, объединяя украинцев.