13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
24 серпня, 05:50
23 серпня, 07:20
Окуповані міста привітали Україну з Днем Незалежності

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Рух "Жовта стрічка" разом з українцями по всьому світу нагадує, що Україна пам'ятає про свої окуповані міста. Сотні людей з тимчасово окупованих територій передали привітання українцям з Днем Незалежності через платформу "Жовтої стрічки".

Окуповані міста привітали Україну з Днем Незалежності

Окуповані міста привітали Україну з Днем незалежності Привітання з Днем Незалежності України лунають навіть із окупованих територій, демонструючи, що український спротив триває, а звільнення міст залишається непохитною метою народу.

Про це повідомляє в Телеграм рух "Жовста стрічка", пише УНН.

Деталі

Рух "Жовта Стрічка" разом із українцями по всьому світу продовжує нагадувати, що Україна пам’ятає про свої окуповані міста. Кожне місто під окупацією чекає на визволення, і сьогодні це послання лунає через соціальні мережі: Instagram та Twitter, де світлини українського спротиву вже побачили мільйони користувачів.

Сотні людей із тимчасово окупованих територій передали через платформу "Жовтої стрічки" свої привітання українцям із Днем незалежності.

Тисячі українських митців, волонтерів, військових, ведучих і лідерів громадської думки долучилися до публікацій, розповідаючи про мужність і незламність українців.

Все це стало можливим завдяки платформі @zhovta_strichka_bot, яку створили ті, хто не зміг залишатися осторонь і вирішив говорити правду всьому світу.

Дякуємо кожному, хто бореться попри страх і небезпеку. Боротьба ніколи не буває даремною, а сміливі завжди мають щастя

 – наголошують учасники руху, підкреслюючи, що дух українського спротиву живе і єднає народ.

Нагадаємо

Рух "Жовта стрічка" представив платформу 24independence.day для привітань мешканців тимчасово окупованих територій України з Днем Незалежності. Сайт дозволяє надсилати особисті привітання та слова підтримки, об'єднуючи українців.

Степан Гафтко

