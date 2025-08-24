Окуповані міста привітали Україну з Днем Незалежності

Рух "Жовта стрічка" разом з українцями по всьому світу нагадує, що Україна пам'ятає про свої окуповані міста. Сотні людей з тимчасово окупованих територій передали привітання українцям з Днем Незалежності через платформу "Жовтої стрічки".