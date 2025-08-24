Окуповані міста привітали Україну з Днем Незалежності
Київ • УНН
Рух "Жовта стрічка" разом з українцями по всьому світу нагадує, що Україна пам'ятає про свої окуповані міста. Сотні людей з тимчасово окупованих територій передали привітання українцям з Днем Незалежності через платформу "Жовтої стрічки".
Окуповані міста привітали Україну з Днем незалежності Привітання з Днем Незалежності України лунають навіть із окупованих територій, демонструючи, що український спротив триває, а звільнення міст залишається непохитною метою народу.
Про це повідомляє в Телеграм рух "Жовста стрічка", пише УНН.
Деталі
Рух "Жовта Стрічка" разом із українцями по всьому світу продовжує нагадувати, що Україна пам’ятає про свої окуповані міста. Кожне місто під окупацією чекає на визволення, і сьогодні це послання лунає через соціальні мережі: Instagram та Twitter, де світлини українського спротиву вже побачили мільйони користувачів.
Сотні людей із тимчасово окупованих територій передали через платформу "Жовтої стрічки" свої привітання українцям із Днем незалежності.
Тисячі українських митців, волонтерів, військових, ведучих і лідерів громадської думки долучилися до публікацій, розповідаючи про мужність і незламність українців.
Все це стало можливим завдяки платформі @zhovta_strichka_bot, яку створили ті, хто не зміг залишатися осторонь і вирішив говорити правду всьому світу.
Дякуємо кожному, хто бореться попри страх і небезпеку. Боротьба ніколи не буває даремною, а сміливі завжди мають щастя
Нагадаємо
