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Bluesky обещает монетизацию, трафик и удобные ссылки для авторов контента

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Bluesky планирует ввести подписки и эксперименты со спонсорскими постами. Платформа предоставляет авторам больший трафик и не снижает рейтинг ссылок на другие ресурсы.

Bluesky обещает монетизацию, трафик и удобные ссылки для авторов контента

Генеральный директор Bluesky Джей Грейбер рассказала в интервью о построении социальной экосистемы, в частности ответив на вопрос - как пользователи смогут монетизировать свою работу.

Передает УНН со ссылкой на Wired.

Детали

Bluesky - децентрализованная соцсеть, которая позиционирует себя с предложениями "чистого опыта без рекламы". Социальная сеть, которая активно привлекает внимание пользователей и вызывает бурные обсуждения в интернете.

В интервью Wired гендиректор Bluesky Джей Грейбер рассказала, каких целей компания собирается достичь до конца 2025 года. 

На вопрос, как Bluesky планирует зарабатывать деньги в ближайшей перспективе Грейбер ответила следующее: 

Вскоре появятся подписки. Следующие шаги заключаются в том, чтобы посмотреть, какие рынки могут охватить эти разные приложения. 

Она отметила, что другие приложения в экосистеме экспериментируют со спонсируемыми постами, а реклама в конце концов, в той или иной форме "проложит себе путь". Руководитель Bluesky пообещала, что компания не будет делать рекламу так, как это делали традиционные социальные приложения.

Мы позволим людям поэкспериментировать и посмотреть, что из этого получится.

- отметила она. 

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Еще один актуальный вопрос:

В Bluesky появилось много крупных авторов, но пока что нет прямого способа монетизировать их работу. Что планирует делать компания?

Грейбер ответила, что ожидает большой трафик, который можно конвертировать в деньги.

Важно то, что мы не снижаем рейтинг ссылок, поэтому если вы автор видео на YouTube или у вас есть Patreon, и вы публикуете эти ссылки на Bluesky, вы получаете больший трафик, даже с меньшим количеством подписчиков. Это касается небольших авторов и даже новостных организаций. 

- пояснила гендиректор Bluesky.

Мы слышали от крупных новостных организаций, что у Bluesky лучшие показатели переходов и подписок, добавила она.

Дополнение

На основе дискуссии с пользователями лент приложения, Грейбер признала, что людям нужны лучшие инструменты для преобразования их в сообщества в сети. Поэтому для Bluesky главная идея на сейчас следующая: 

Упростить создание и запуск собственной ленты

- сообщила Грейбер.

Справочно

По словам Грейбер, Bluesky похож на Reddit и Twitter (Х) одновременно, поскольку можно создавать ленты, которые по сути являются сообществами.

Например, научная лента ведется учеными и имеет собственные правила. Но следует "выйти за пределы программы", поэтому для создания лент необходимы сторонние сервисы, такие как SkyFeed или Graze.

Грейбер также отметила, что Bluesky "построены на открытом протоколе", компания использует концепцию использования "Web3 для развития социального Web 2.0", с целью усовершенствования социальных медиа, как открытой и распределенной структуры.

Есть ли еще что-то, что вы хотите, чтобы люди знали о Bluesky? - один из финальных вопросов большого интервью Wired, на что Грейбер ответила:

Это игра, где вы сами выбирайте свои приключения. Вы можете зайти туда и настроить свой опыт на свой вкус.  

Если вы не найдете то, что хотите, в приложении Bluesky, возможно, есть другое приложение в экосистеме протоколов, которое предоставит вам то, что вы хотите, признала руководитель Bluesky.

Но по словам Грейбер, пользователь Bluesky можете создать это самостоятельно, и нигде больше он не получит такого уровня контроля.

Напомним

Bluesky обновила страницу поиска на Explore с популярными темами и предложенными учетными записями. Также добавлены реакции эмодзи в частных сообщениях.

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Игорь Тележников

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