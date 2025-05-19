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Bluesky обіцяє монетизацію, трафік та зручні посилання для авторів контенту

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Bluesky планує запровадити підписки та експерименти зі спонсорськими постами. Платформа надає авторам більший трафік та не знижує рейтинг посилань на інші ресурси.

Bluesky обіцяє монетизацію, трафік та зручні посилання для авторів контенту

Генеральний директор Bluesky Джей Грейбер розповіла в інтерв'ю про побудову соціальної екосистеми, зокрема відповівши на питання - як користувачі матимуть змогу монетизувати свою роботу.

Передає УНН із посиланням на Wired.

Деталі

Bluesky - децентралізована соцмережа, яка позиціонує себе із пропозиціями "чистого досвіду без реклами". Соціальна мережа, яка активно привертає увагу користувачів та викликає бурхливі обговорення в інтернеті.

В інтерв'ю Wired гендиректор Bluesky Джей Грейбер розповіла яких цілей компанія збирається досягти до кінця 2025 року. 

На питання, як Bluesky планує заробляти гроші у найближчій перспективі Грейбер відповіла наступне: 

Незабаром з'являться підписки. Наступні кроки полягають у тому, щоб подивитися, які ринки можуть охопити ці різні додатки. 

Вона зазначила, що інші додатки в екосистемі експериментують зі спонсорованими постами, а реклама врешті-решт, у тій чи іншій формі "прокладе собі шлях". Керівник Bluesky пообіцяла, що компанія не буде робити рекламу так, як це робили традиційні соціальні додатки.

Ми дозволимо людям поекспериментувати і подивитися, що з цього вийде.

- зазначила вона. 

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Ще одне актуальне питання:

У Bluesky з'явилося багато великих творців, але поки що немає прямого способу монетизувати їхню роботу. Що планує робити компанія?

Грейбер відповіла, що очікує на великий трафік, який можна конвертувати в гроші.

Важливо те, що ми не знижуємо рейтинг посилань, тож якщо ви автор відео на YouTube або у вас є Patreon, і ви публікуєте ці посилання на Bluesky, ви отримуєте більший трафік, навіть з меншою кількістю підписників. Це стосується невеликих авторів і навіть новинних організацій. 

- пояснила гендиректор Bluesky.

Ми чули від великих новинних організацій, що Bluesky має кращі показники переходів та підписок, додала вона.

Доповнення

На основі дискусії з користувачами стрічок додатку, Грейбер визнала, що людям потрібні кращі інструменти для перетворення їх на спільноти в мережі. Тому для Bluesky головна ідея на зараз наступна: 

Спростити створення та запуск власної стрічки

- повідомила Грейбер.

Довідково

За словами Грейбер, Bluesky схожий на Reddit та Twitter (Х) одночасно, оскільки можна створювати стрічки, які по суті є спільнотами.

Наприклад, наукова стрічка ведеться вченими та має власні правила. Але слід "вийти за межі програми", тому для створення стрічок необхідні сторонні сервіси, такі як SkyFeed або Graze.

Грейбер також зазначила, що Bluesky "побудовані на відкритому протоколі", компанія використовує концепцію використання "Web3 для розвитку соціального Web 2.0", з метою вдосконалення соціальних медіа, як відкритої та розподіленої структури.

Чи є ще щось, що ви хочете, щоб люди знали про Bluesky? - одне з фінаільних питань великого інтерв'ю Wired, на що Грейбер відповіла:

Це гра, де ви самі обирайте свої пригоди. Ви можете зайти туди та налаштувати свій досвід на свій смак.  

Якщо ви не знайдете те, що хочете, у додатку Bluesky, можливо, є інший додаток в екосистемі протоколів, який надасть вам те, що ви хочете, визнала керівник Bluesky.

Але за словами Грейбер, користувач Bluesky можете створити це самостійно, і ніде більше він не отримає такого рівня контролю.

Нагадаємо

Bluesky оновила сторінку пошуку на Explore з популярними темами та запропонованими обліковими записами. Також додано реакції емодзі у приватних повідомленнях.

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