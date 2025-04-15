Джек Дорси и Илон Маск призывают отменить законы об интеллектуальной собственности - художники возмущены

Соучредитель Twitter и Block Джек Дорси призвал к радикальному изменению подхода к интеллектуальной собственности, предложив полностью отменить соответствующие законы. Его мнение поддержал Илон Маск, нынешний руководитель соцсети X. Об этом сообщает Mashable, пишет УНН.

Детали

В пятницу соучредитель X (тогда Twitter) и Block (тогда Square) разместил на X сообщение: "Удалите все законы об интеллектуальной собственности". Илон Маск, нынешний лидер X, прокомментировал: "Я согласен".

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман дал интервью Крису Андерсону из TED на одноименной конференции. Андерсон показал Альтману созданный ИИ комикс Чарли Брауна, сказав: "Это похоже на кражу интеллектуальной собственности". Андерсон спросил, есть ли у OpenAI лицензионное соглашение с наследниками Peanuts.

Альтман не ответил на вопрос напрямую, но вместо этого подтвердил, что OpenAI хочет "создать инструменты, которые поднимут [творческий дух человечества]", а затем добавил: "Нам, вероятно, нужно придумать какую-то новую модель экономики творческого продукта".

Как пишет СМИ, слова Дорси, Маска и Альтмана подчеркивают общее мнение среди предпринимателей в сфере технологий о том, что законы об авторском праве должны развиваться, чтобы учитывать потенциал генеративного ИИ. OpenAI и Google уже открыто лоббировали правительство США, чтобы позволить моделям ИИ обучаться на защищенных работах, таких как фильмы, статьи и музыка. Они хотят, чтобы такое использование подпадало под правовую доктрину добросовестного использования, а OpenAI называет это вопросом "национальной безопасности".

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Против такой практики активно выступает творческое сообщество. Более 50 тысяч художников, включая Тома Йорка, Джеймса Паттерсона и Джулианну Мур, подписали открытое письмо с призывом запретить нелицензированное использование их работ для тренировки ИИ. Еще одно письмо с протестом подписали голливудские знаменитости, в частности Рон Говард, Пол Маккартни и Синтия Эриво, и направили его в Белый дом.

"Закон об интеллектуальной собственности укоренен в Конституции США как инструмент поощрения творчества, а не его подавления. Он гарантирует, что те, кто вносит вклад в культурный и научный прогресс, будут признаны, защищены и вознаграждены", - сказала Атрея Матур, директор по правовым исследованиям в Центре права искусств, в электронном письме Mashable. "Отмена таких законов будет игнорировать саму эту цель и обесценивать труд и права создателей, включая тех, чья работа питает эти технологии".

А что касается X Эд Ньютон-Рекс, генеральный директор Fairly Trained, которая выступает за получение данных об обучении с соблюдением этических норм, сказал: "Руководители технологических компаний объявляют тотальную войну создателям контента, которые не хотят, чтобы дело их жизни было разграблено ради прибыли".

Другие пользователи X отметили, что Дорси, ставший миллиардером, основав свои компании, добился этого с помощью защиты прав интеллектуальной собственности.

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