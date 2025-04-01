ЕС готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США из-за мегапошлин Трампа - СМИ

Европейский союз рассматривает возможность открытия "нового фронта битвы", поскольку президент США Дональд Трамп готовится ввести так называемые ответные пошлины для всех торговых партнеров Америки в среду, передает УНН со ссылкой на Politico.

"День освобождения", как назвал его Трамп, ознаменует собой самую большую эскалацию торговой войны, которую он впервые начал против Канады, Мексики и Китая после своей инаугурации 20 января. Вскоре последовали всеобщие пошлины на сталь и алюминий, а затем на автомобили, что возложило бремя защиты экономических интересов блока из 27 членов на Европейскую комиссию, исполнительный орган ЕС.

До сих пор Брюссель играл по традиционному своду правил торговой войны, сопоставляя более широкие пошлины Трампа на промышленные металлы с эквивалентными сборами на такие культовые американские бренды, как Harley-Davidson. Ответ "око за око" призван соответствовать или "отражать" действия администрации, но не обострять ситуацию.

Теперь, когда Вашингтон угрожает наказать ЕС еще больше, не только за существующие тарифы, но и за то, что он считает нетарифными барьерами, такими как его технологические правила, Брюссель готовится повысить ставки.

"Мы подойдем к этим переговорам с позиции силы", — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи в Европейском парламенте во вторник, накануне объявления Трампа о больших тарифах.

"У Европы много карт. От торговли до технологий и размера нашего рынка. Но эта сила также основана на нашей готовности принимать жесткие контрмеры. Все инструменты на столе".

Нацеливаясь на американские услуги, Брюссель мог бы подумать о крупных банках, таких как J.P. Morgan или Bank of America, или о технологических игроках, таких как социальная сеть Илона Маска X, поисковый гигант Google или Amazon, крупнейший в мире интернет-ритейлер.

"Мы, конечно, не исключаем более масштабного ответа, лучшего ответа и даже более креативного ответа через услуги, через [права интеллектуальной собственности]", — заявил журналистам в середине марта высокопоставленный чиновник Европейского союза.

Издание отмечает, что ЕС является нетто-экспортером автомобилей, фармацевтических препаратов и продуктов питания в США. Но он нетто-импортер услуг — и это дает ему больше рычагов в торговом споре. (Если брать товары и услуги вместе, то трансатлантическая торговля на самом деле в целом сбалансирована. ЕС имеет общий профицит всего в 50 миллиардов долларов, или около 3 процентов от 1,7 триллиона долларов в годовой трансатлантической торговле.)

"Американские технологические гиганты, финансовая индустрия и фармацевтические компании имеют глубокие корни в Европе. Если зайти слишком далеко, Брюссель может закрутить гайки: цифровые сборы в Кремниевой долине, регулятивные ограничения на Уолл-стрит или налоги на экспорт фармацевтической продукции из США", — сказал Тобиас Герке, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

"Америка может размахивать дубинкой побольше, но у Европы есть много острых камней, которые можно бросить".

"Дни, когда США обирали, прошли": Белый дом о новых пошлинах, которые готовит Трамп