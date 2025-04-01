ЄС готує відповідь на удар по великим технологічним компаніям і банкам США через мега-мита Трампа - ЗМІ

Європейський союз розглядає можливість відкриття "нового фронту битви", оскільки президент США Дональд Трамп готується ввести так звані відповідні мита для всіх торгових партнерів Америки в середу, передає УНН з посиланням на Politico.

"День звільнення", як назвав його Трамп, ознаменує собою найбільшу ескалацію торгової війни, яку він уперше почав проти Канади, Мексики та Китаю після своєї інавгурації 20 січня. Незабаром пішли загальні мита на сталь і алюміній, а потім на автомобілі, що поклало тягар захисту економічних інтересів блоку з 27 членів на Європейську комісію, виконавчий орган ЄС.

Досі Брюссель грав за традиційним зводом правил торгової війни, зіставляючи ширші мита Трампа на промислові метали з еквівалентними зборами на такі культові американські бренди, як Harley-Davidson. Відповідь "око за око" покликана відповідати або "віддзеркалювати" дії адміністрації, але не загострювати ситуацію.

Тепер, коли Вашингтон загрожує покарати ЄС ще більше, не тільки за існуючі тарифи, а й за те, що він вважає нетарифними бар'єрами, такими як його технологічні правила, Брюссель готується підвищити ставки.

"Ми підійдемо до цих переговорів з позиції сили", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові в Європейському парламенті у вівторок, напередодні оголошення Трампа про великі тарифи.

"У Європи багато карт. Від торгівлі до технологій і розміру нашого ринку. Але ця сила також ґрунтується на нашій готовності вживати жорстких контрзаходів. Усі інструменти на столі".

Націлюючись на американські послуги, Брюссель міг би подумати про великі банки, такі як J.P. Morgan або Bank of America, або про технологічних гравців, таких як соціальна мережа Ілона Маска X, пошуковий гігант Google або Amazon, найбільший у світі інтернет-ритейлер.

"Ми, звичайно, не виключаємо масштабнішої відповіді, кращої відповіді і навіть більш креативної відповіді через послуги, через (права інтелектуальної власності)", — заявив журналістам у середині березня високопоставлений чиновник Європейського союзу.

Видання зазначає, що ЄС є нетто-експортером автомобілів, фармацевтичних препаратів і продуктів харчування в США. Але він нетто-імпортер послуг — і це дає йому більше важелів у торговельній суперечці. (Якщо брати товари і послуги разом, то трансатлантична торгівля насправді в цілому збалансована. ЄС має загальний профіцит всього в 50 мільярдів доларів, або близько 3 відсотків від 1,7 трильйона доларів у річній трансатлантичній торгівлі.)

"Американські технологічні гіганти, фінансова індустрія і фармацевтичні компанії мають глибоке коріння в Європі. Якщо зайти занадто далеко, Брюссель може закрутити гайки: цифрові збори в Кремнієвій долині, регулятивні обмеження на Уолл-стріт або податки на експорт фармацевтичної продукції з США", - сказав Тобіас Герке, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

"Америка може розмахувати кийком побільше, але в Європи є багато гострих каменів, які можна кинути".

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп