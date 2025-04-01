"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп
Київ • УНН
Прессекретар Білого дому анонсувала історичне оголошення про мита, які набудуть чинності негайно. Вона підкреслила, що США більше не дозволять іншим країнам закривати ринки для американського експорту.
Прессекретар Білого дому Керолін Левітт натякнула на оголошення про мита, яке відбудеться в середу, але повідомила мало подробиць про те, що вони спричинять, передає УНН з посиланням на ABC і Sky News.
Прессекретар Керолін Левітт сказала, що це увійде в історію "як один з найважливіших днів у сучасній історії Америки".
"Наша країна була однією з найвідкритіших економік у світі, і у нас... безсумнівно, найкраща споживча база", - зазначила вона.
Левітт додала: "Але занадто багато зарубіжних країн закрили свої ринки для нашого експорту. Це в корені несправедливо".
"Відсутність взаємності сприяє нашому великому і постійному річному торговому дефіциту, який спустошив нашу промисловість і спустошив ключові робочі сили".
Вона також запевнила, що дні, коли США "обкрадали", "закінчилися".
ЗМІ зазначають, що не знають подробиць нових мит, але Левітт каже, що дізнаються "приблизно через 24 години".
Вони також набудуть чинності негайно, додає вона.
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