"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14201 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 103246 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 166394 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 104986 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 341797 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 172971 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144469 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196021 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124714 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108118 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46138 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158173 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36625 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83627 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22237 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14206 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83648 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 103254 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166401 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158191 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19825 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22249 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36638 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46150 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135508 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

Київ • УНН

 • 26722 перегляди

Прессекретар Білого дому анонсувала історичне оголошення про мита, які набудуть чинності негайно. Вона підкреслила, що США більше не дозволять іншим країнам закривати ринки для американського експорту.

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

Прессекретар Білого дому Керолін Левітт натякнула на оголошення про мита, яке відбудеться в середу, але повідомила мало подробиць про те, що вони спричинять, передає УНН з посиланням на ABC і Sky News. 

Прессекретар Керолін Левітт сказала, що це увійде в історію "як один з найважливіших днів у сучасній історії Америки".

"Наша країна була однією з найвідкритіших економік у світі, і у нас... безсумнівно, найкраща споживча база", - зазначила вона.

Левітт додала: "Але занадто багато зарубіжних країн закрили свої ринки для нашого експорту. Це в корені несправедливо".

"Відсутність взаємності сприяє нашому великому і постійному річному торговому дефіциту, який спустошив нашу промисловість і спустошив ключові робочі сили".

Вона також запевнила, що дні, коли США "обкрадали", "закінчилися".

ЗМІ зазначають, що не знають подробиць нових мит, але Левітт каже, що дізнаються "приблизно через 24 години".

Вони також набудуть чинності негайно, додає вона.

Франція хоче "найпотужнішого інструменту" ЄС проти США у разі нових мит: Bloomberg дізналося, про що йдеться22.03.2025, 15:39 • 21090 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Білий дім
Європейський Союз
Франція
Сполучені Штати
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95