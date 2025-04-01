"Дни, когда США обирали, прошли": Белый дом о новых пошлинах, которые готовит Трамп
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома анонсировала историческое объявление о пошлинах, которые вступят в силу немедленно. Она подчеркнула, что США больше не позволят другим странам закрывать рынки для американского экспорта.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт намекнула на объявление о пошлинах, которое состоится в среду, но сообщила мало подробностей о том, что они повлекут за собой, передает УНН со ссылкой на ABC и Sky News.
Пресс-секретарь Кэролин Левитт сказала, что это войдет в историю "как один из самых важных дней в современной истории Америки".
"Наша страна была одной из самых открытых экономик в мире, и у нас... несомненно, лучшая потребительская база", - отметила она.
Левитт добавила: "Но слишком много зарубежных стран закрыли свои рынки для нашего экспорта. Это в корне несправедливо".
"Отсутствие взаимности способствует нашему большому и постоянному годовому торговому дефициту, который опустошил нашу промышленность и опустошил ключевые рабочие силы".
Она также заверила, что дни, когда США "обкрадывали", "закончились".
СМИ отмечают, что не знают подробностей новых пошлин, но Левитт говорит, что узнают "примерно через 24 часа".
Они также вступят в силу немедленно, добавляет она.
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