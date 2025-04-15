Джек Дорсі та Ілон Маск закликають скасувати закони про інтелектуальну власність - митці обурені

Співзасновник Twitter і Block Джек Дорсі закликав до радикальної зміни підходу до інтелектуальної власності, запропонувавши повністю скасувати відповідні закони. Його думку підтримав Ілон Маск, нинішній керівник соцмережі X. Про це повідомляє Mashable, пише УНН.

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У п'ятницю співзасновник X (тоді Twitter) і Block (тоді Square) розмістив на X допис: "Видаліть усі закони про інтелектуальну власність". Ілон Маск, нинішній лідер X, прокоментував: "Я згоден".

Раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман дав інтерв'ю Крісу Андерсону з TED на однойменній конференції. Андерсон показав Альтману створений ШІ комікс Чарлі Брауна, сказавши: "Це схоже на крадіжку інтелектуальної власності". Андерсон запитав, чи є у OpenAI ліцензійна угода зі спадкоємцями Peanuts.

Альтман не відповів на запитання безпосередньо, але замість цього підтвердив, що OpenAI хоче "створити інструменти, які піднімуть [творчий дух людства]", а потім додав: "Нам, ймовірно, потрібно придумати якусь нову модель економіки творчого продукту".

Як пише ЗМІ, слова Дорсі, Маска і Альтмана підкреслюють загальну думку серед підприємців у сфері технологій про те, що закони про авторське право повинні розвиватися, щоб враховувати потенціал генеративного ШІ. OpenAI і Google вже відкрито лобіювали уряд США, щоб дозволити моделям ШІ навчатися на захищених роботах, таких як фільми, статті та музика. Вони хочуть, щоб таке використання підпадало під правову доктрину добросовісного використання, а OpenAI називає це питанням "національної безпеки".

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Проти такої практики активно виступає творча спільнота. Понад 50 тисяч художників, включно з Томом Йорком, Джеймсом Паттерсоном і Джуліанною Мур, підписали відкритого листа із закликом заборонити неліцензоване використання їхніх робіт для тренування ШІ. Ще один лист із протестом підписали голлівудські знаменитості, зокрема Рон Говард, Пол Маккартні та Синтія Еріво, і направили його до Білого дому.

"Закон про інтелектуальну власність укорінений у Конституції США як інструмент заохочення творчості, а не її придушення. Він гарантує, що тих, хто робить внесок у культурний і науковий прогрес, буде визнано, захищено і винагороджено", - сказала Атрея Матур, директорка з правових досліджень у Центрі права мистецтв, в електронному листі Mashable. "Скасування таких законів ігноруватиме саму цю мету і знецінюватиме працю і права творців, включно з тими, чия робота живить ці технології".

А щодо X Ед Ньютон-Рекс, генеральний директор Fairly Trained, яка виступає за отримання даних про навчання з дотриманням етичних норм, сказав: "Керівники технологічних компаній оголошують тотальну війну творцям контенту, які не хочуть, щоб справа їхнього життя була розграбована заради прибутку".

Інші користувачі X зазначили, що Дорсі, який став мільярдером, заснувавши свої компанії, домігся цього за допомогою захисту прав інтелектуальної власності.

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