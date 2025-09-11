Макрон и Трамп обсудили вторжение дронов РФ в Польшу и ситуацию на Ближнем Востоке
Президенты Франции и США обсудили вторжение российских беспилотников в Польшу и израильские удары в Катаре. Стороны подчеркнули важность тесного сотрудничества для мира и безопасности.
Президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп обсудили вторжение российских беспилотников в Польшу и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, удары Израиля в Катаре. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Макрона в социальной сети Х (Twitter).
Детали
"Замечательный телефонный разговор с президентом Трампом. Мы обсудили тревожные события в войне России против Украины, в частности после вторжения российских беспилотников в Польшу", - написал Президент Франции.
По словам Макрона, стороны также поделились опасениями относительно ситуации на Ближнем Востоке после израильских ударов в Катаре.
"Тесное сотрудничество между европейцами и американцами имеет решающее значение на каждом из этих фронтов. Вместе мы можем внести решающий вклад в мир и безопасность", - резюмировал Макрон.
Напомним
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".
Российские дроны-камикадзе, атакуя Украину, нарушили воздушное пространство Польши, вызвав международный резонанс. Мировые лидеры призывают усилить поддержку Украины и оборону Европы.
Президент Польши Кароль Навроцкий ведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это происходит на фоне атак российских беспилотников на Польшу.
Глава МИД Украины обсудил с французским коллегой усиление российского террора и вторжение дронов в Польшу. Украина призывает к жесткой реакции Запада и предоставлению дополнительных систем ПВО.
