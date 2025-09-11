$41.120.13
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 15811 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 41162 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 26736 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 29604 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 30921 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 61533 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 82754 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 65135 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34938 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39016 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Макрон и Трамп обсудили вторжение дронов РФ в Польшу и ситуацию на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Президенты Франции и США обсудили вторжение российских беспилотников в Польшу и израильские удары в Катаре. Стороны подчеркнули важность тесного сотрудничества для мира и безопасности.

Макрон и Трамп обсудили вторжение дронов РФ в Польшу и ситуацию на Ближнем Востоке

Президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп обсудили вторжение российских беспилотников в Польшу и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, удары Израиля в Катаре. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Макрона в социальной сети Х (Twitter).

Детали

"Замечательный телефонный разговор с президентом Трампом. Мы обсудили тревожные события в войне России против Украины, в частности после вторжения российских беспилотников в Польшу", - написал Президент Франции.

По словам Макрона, стороны также поделились опасениями относительно ситуации на Ближнем Востоке после израильских ударов в Катаре.

"Тесное сотрудничество между европейцами и американцами имеет решающее значение на каждом из этих фронтов. Вместе мы можем внести решающий вклад в мир и безопасность", - резюмировал Макрон.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Российские дроны-камикадзе, атакуя Украину, нарушили воздушное пространство Польши, вызвав международный резонанс. Мировые лидеры призывают усилить поддержку Украины и оборону Европы.

Президент Польши Кароль Навроцкий ведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это происходит на фоне атак российских беспилотников на Польшу.

Глава МИД Украины обсудил с французским коллегой усиление российского террора и вторжение дронов в Польшу. Украина призывает к жесткой реакции Запада и предоставлению дополнительных систем ПВО.

Трамп отреагировал на атаку российских дронов на Польшу10.09.25, 17:40 • 3426 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Катар
Соединённые Штаты
Украина
Твиттер
Польша