Атака дронів рф на Польщу: Навроцький вже веде переговори з Трампом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький веде переговори з президентом США Дональдом Трампом. Це відбувається на тлі атак російських безпілотників на Польщу.

Атака дронів рф на Польщу: Навроцький вже веде переговори з Трампом - ЗМІ

Президент Польщі Кароль Навроцький вже веде переговори з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив керівник Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький в ефірі Polsat News, передає УНН.

Кароль Навроцький веде переговори з Дональдом Трампом 

– повідомив Богуцький.

Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень дронів: Зеленський розповів, як Україна готова допомогти Польщі10.09.25, 20:52 • 460 переглядiв

Додамо

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп планує у середу поговорити з президентом Польщі Каролем Навроцьким на тлі атаки російських безпілотників.

Трамп відреагував на атаку російських дронів на Польщу10.09.25, 18:40 • 2358 переглядiв

Контекст

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Кароль Навроцький
НАТО
Дональд Трамп
Литва
Дональд Туск
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща