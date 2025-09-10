Атака дронів рф на Польщу: Навроцький вже веде переговори з Трампом - ЗМІ
Київ • УНН
Президент Польщі Кароль Навроцький веде переговори з президентом США Дональдом Трампом. Це відбувається на тлі атак російських безпілотників на Польщу.
Президент Польщі Кароль Навроцький вже веде переговори з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив керівник Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький в ефірі Polsat News, передає УНН.
Кароль Навроцький веде переговори з Дональдом Трампом
Додамо
Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп планує у середу поговорити з президентом Польщі Каролем Навроцьким на тлі атаки російських безпілотників.
Контекст
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.
Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.
Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.
НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.