Атака дронов рф на Польшу: Навроцкий уже ведет переговоры с Трампом - СМИ

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий ведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это происходит на фоне атак российских беспилотников на Польшу.

Атака дронов рф на Польшу: Навроцкий уже ведет переговоры с Трампом - СМИ

Президент Польши Кароль Навроцкий уже ведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил руководитель Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в эфире Polsat News, передает УНН.

Кароль Навроцкий ведет переговоры с Дональдом Трампом

– сообщил Богуцкий.

Никто не может гарантировать, что не будет сотен дронов: Зеленский рассказал, как Украина готова помочь Польше10.09.25, 20:52 • 462 просмотра

Добавим

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует в среду поговорить с президентом Польши Каролем Навроцким на фоне атаки российских беспилотников.

Трамп отреагировал на атаку российских дронов на Польшу10.09.25, 18:40 • 2358 просмотров

Контекст

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Кроме того, стало известно, что Россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Кароль Навроцкий
НАТО
Дональд Трамп
Литва
Дональд Туск
Соединённые Штаты
Украина
Польша