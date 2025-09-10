Атака дронов рф на Польшу: Навроцкий уже ведет переговоры с Трампом - СМИ
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий ведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это происходит на фоне атак российских беспилотников на Польшу.
Президент Польши Кароль Навроцкий уже ведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил руководитель Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в эфире Polsat News, передает УНН.
Кароль Навроцкий ведет переговоры с Дональдом Трампом
Добавим
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует в среду поговорить с президентом Польши Каролем Навроцким на фоне атаки российских беспилотников.
Контекст
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.
Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.
Кроме того, стало известно, что Россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.
НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.