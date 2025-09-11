Макрон і Трамп обговорили вторгнення дронів рф у Польщу та ситуацію на Близькому Сході
Київ • УНН
Президенти Франції та США обговорили вторгнення російських безпілотників у Польщу та ізраїльські удари в Катарі. Сторони наголосили на важливості тісної співпраці для миру та безпеки.
Президенти Франції Еммануель Макрон та США Дональд Трамп обговорили вторгнення російських безпілотників в Польщу та ситуацію на Близькому Сході, зокрема, удари Ізраїля у Катарі. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Макрона у соціальній мережі Х (Twitter).
Деталі
"Чудова телефонна розмова з президентом Трампом. Ми обговорили тривожні події у війні росії проти України, зокрема після вторгнення російських безпілотників до Польщі", - написав Президент Франції.
За словами Макрона, сторони також поділилися занепокоєннями щодо ситуації на Близькому Сході після ізраїльських ударів у Катарі.
"Тісна співпраця між європейцями та американцями має вирішальне значення на кожному з цих фронтів. Разом ми можемо зробити вирішальний внесок у мир і безпеку", - резюмував Макрон.
Нагадаємо
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".
Російські дрони-камікадзе, атакуючи Україну, порушили повітряний простір Польщі, спричинивши міжнародний резонанс. Світові лідери закликають посилити підтримку України та оборону Європи.
Президент Польщі Кароль Навроцький веде переговори з президентом США Дональдом Трампом. Це відбувається на тлі атак російських безпілотників на Польщу.
Глава МЗС України обговорив з французьким колегою посилення російського терору та вторгнення дронів у Польщу. Україна закликає до жорсткої реакції Заходу та надання додаткових систем ППО.
