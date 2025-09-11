Макрон і Трамп обговорили вторгнення дронів рф у Польщу та ситуацію на Близькому Сході

$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Потрібно встановити, хто керував безпілотниками: Фіцо про російські дрони у Польщі10 вересня, 13:20
Столичний суд вперше в сучасній Україні визнав фактичний шлюб між двома чоловікамиPhoto10 вересня, 14:18
Краматорськ під масованим вогнем: кількість поранених зросла до 6, серед них - підліткиVideo10 вересня, 16:55
Кіт Келлог прямував до Польщі, коли російські безпілотники атакували країну - CNN17:46
У Польщі знайшли вже 16 російських дронів, один з них розбився біля військової бази 19:42
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владислав Косіняк-Камиш
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53
MIM-104 Patriot
Шахед-136
NASAMS
The New York Times
Дія (сервіс)

Макрон і Трамп обговорили вторгнення дронів рф у Польщу та ситуацію на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Президенти Франції та США обговорили вторгнення російських безпілотників у Польщу та ізраїльські удари в Катарі. Сторони наголосили на важливості тісної співпраці для миру та безпеки.

Макрон і Трамп обговорили вторгнення дронів рф у Польщу та ситуацію на Близькому Сході

Президенти Франції Еммануель Макрон та США Дональд Трамп обговорили вторгнення російських безпілотників в Польщу та ситуацію на Близькому Сході, зокрема, удари Ізраїля у Катарі. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Макрона у соціальній мережі Х (Twitter).

Деталі

"Чудова телефонна розмова з президентом Трампом. Ми обговорили тривожні події у війні росії проти України, зокрема після вторгнення російських безпілотників до Польщі", - написав Президент Франції.

За словами Макрона, сторони також поділилися занепокоєннями щодо ситуації на Близькому Сході після ізраїльських ударів у Катарі.

"Тісна співпраця між європейцями та американцями має вирішальне значення на кожному з цих фронтів. Разом ми можемо зробити вирішальний внесок у мир і безпеку", - резюмував Макрон.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".   

Російські дрони-камікадзе, атакуючи Україну, порушили повітряний простір Польщі, спричинивши міжнародний резонанс. Світові лідери закликають посилити підтримку України та оборону Європи.  

Президент Польщі Кароль Навроцький веде переговори з президентом США Дональдом Трампом. Це відбувається на тлі атак російських безпілотників на Польщу.

Глава МЗС України обговорив з французьким колегою посилення російського терору та вторгнення дронів у Польщу. Україна закликає до жорсткої реакції Заходу та надання додаткових систем ППО.

Трамп відреагував на атаку російських дронів на Польщу10.09.25, 17:40

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Катар
Сполучені Штати Америки
Україна
Twitter
Польща