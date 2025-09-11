Подозреваемого в убийстве Чарли Кирка освободили после допроса - ФБР
Киев • УНН
В США освободили задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Расследование продолжается, информация будет публиковаться для прозрачности.
В Соединенных Штатах Америки освободили из-под стражи после допроса задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Об этом информирует глава ФБР Кэш Патель на своей странице в социальной сети Х (Twitter), передает УНН.
Детали
"Задержанный был освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов. Наше расследование продолжается, и мы продолжим публиковать информацию с целью обеспечения прозрачности", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее глава ФБР Кэш Патель сообщил о задержании лица, причастного к убийству Чарли Кирка. Обстоятельства преступления выясняются, данные стрелка не разглашались.
Покушение на Чарли Кирка
В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.
Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.
Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.
Полиция США установила, что лицо, которое было задержано после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.
