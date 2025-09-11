$41.120.13
ukenru
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 16402 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 43323 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 27740 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 30543 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 31770 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 62209 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 83410 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 65526 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34990 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39067 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Подозреваемого в убийстве Чарли Кирка освободили после допроса - ФБР

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В США освободили задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Расследование продолжается, информация будет публиковаться для прозрачности.

Подозреваемого в убийстве Чарли Кирка освободили после допроса - ФБР

В Соединенных Штатах Америки освободили из-под стражи после допроса задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Об этом информирует глава ФБР Кэш Патель на своей странице в социальной сети Х (Twitter), передает УНН.  

Детали

"Задержанный был освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов. Наше расследование продолжается, и мы продолжим публиковать информацию с целью обеспечения прозрачности", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее глава ФБР Кэш Патель сообщил о задержании лица, причастного к убийству Чарли Кирка. Обстоятельства преступления выясняются, данные стрелка не разглашались.

Покушение на Чарли Кирка

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.   

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.  

Полиция США установила, что лицо, которое было задержано после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.

Был против помощи Украине, призывал отдать Крым РФ и критиковал Зеленского: чем известен Чарли Кирк10.09.25, 23:47 • 1650 просмотров

Вита Зеленецкая

