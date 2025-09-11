Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка звільнили після допиту - ФБР

$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 16400 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 43318 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 27737 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 30540 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 31769 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 62209 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 83410 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 65525 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34990 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39067 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Ілон Маск виділить 1 млн доларів на мурали із портретами вбитої в США українки Ірини ЗаруцькоїVideo10 вересня, 16:16 • 4480 перегляди
Краматорськ під масованим вогнем: кількість поранених зросла до 6, серед них - підліткиVideo10 вересня, 16:55 • 6190 перегляди
Кіт Келлог прямував до Польщі, коли російські безпілотники атакували країну - CNN10 вересня, 17:46 • 4922 перегляди
Атака дронів рф на Польщу: Навроцький вже веде переговори з Трампом - ЗМІ10 вересня, 18:09 • 3866 перегляди
У Польщі знайшли вже 16 російських дронів, один з них розбився біля військової бази 19:42 • 13521 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 43318 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 62209 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 45989 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 83410 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 65525 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Юлія Свириденко
Владислав Косіняк-Камиш
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 14008 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 79121 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 72017 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 68071 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 136516 перегляди
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Twitter
NASAMS
The New York Times

Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка звільнили після допиту - ФБР

Київ • УНН

 • 8 перегляди

У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.

Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка звільнили після допиту - ФБР

У Сполучених Штатах Америки звільнили з-під варти після допиту затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Про це інформує голова ФБР Кеш Патель на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter), передає УНН.  

Деталі

"Затриманого було звільнено після допиту співробітниками правоохоронних органів. Наше розслідування продовжується, і ми продовжимо публікувати інформацію з метою забезпечення прозорості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше голова ФБР Кеш Патель повідомив про затримання особи, причетної до вбивства Чарлі Кірка. Обставини злочину з'ясовуються, дані стрільця не розголошувались.

Замах на Чарлі Кірка

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.   

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.  

Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.

Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк 10.09.25, 23:47 • 1650 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НПНовини Світу
Каш Патель
Сполучені Штати Америки
Twitter