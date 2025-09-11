Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка звільнили після допиту - ФБР
Київ • УНН
У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.
У Сполучених Штатах Америки звільнили з-під варти після допиту затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Про це інформує голова ФБР Кеш Патель на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter), передає УНН.
Деталі
"Затриманого було звільнено після допиту співробітниками правоохоронних органів. Наше розслідування продовжується, і ми продовжимо публікувати інформацію з метою забезпечення прозорості", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше голова ФБР Кеш Патель повідомив про затримання особи, причетної до вбивства Чарлі Кірка. Обставини злочину з'ясовуються, дані стрільця не розголошувались.
Замах на Чарлі Кірка
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.
Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.
Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.
Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.
