ФБР затримало підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка
Київ • УНН
Голова ФБР Кеш Патель повідомив про затримання особи, причетної до вбивства Чарлі Кірка. Обставини злочину з'ясовуються, дані стрільця не розголошуються.
Затримано ще одного підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка. Про це повідомив голова ФБР Кеш Патель на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter), передає УНН.
Деталі
"Особу, яка стала жертвою жахливої стрілянини сьогодні, в якій загинув Чарлі Кірк, зараз взято під варту. Дякую місцевій та державній владі Юти за співпрацю" - написав Патель.
Дані про особу стрільця поки що не розкриваються, обставини злочину продовжують з'ясовуватись.
Нагадаємо
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.
Замах на Чарлі Кірка
10 вересня Чарлі Кірка, засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі, Кірк був єдиною пораненою особою.
Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.
Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.
Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк 10.09.25, 23:47 • 740 переглядiв