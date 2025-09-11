$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 15529 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 40219 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 26318 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 29224 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 30580 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 61189 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 82402 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 64906 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34910 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38994 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
ФБР затримало підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Голова ФБР Кеш Патель повідомив про затримання особи, причетної до вбивства Чарлі Кірка. Обставини злочину з'ясовуються, дані стрільця не розголошуються.

ФБР затримало підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка

Затримано ще одного підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка. Про це повідомив голова ФБР Кеш Патель на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter), передає УНН.

Деталі

"Особу, яка стала жертвою жахливої стрілянини сьогодні, в якій загинув Чарлі Кірк, зараз взято під варту. Дякую місцевій та державній владі Юти за співпрацю" - написав Патель.

Дані про особу стрільця поки що не розкриваються, обставини злочину продовжують з'ясовуватись.

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху. 

Замах на Чарлі Кірка

10 вересня Чарлі Кірка, засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі, Кірк був єдиною пораненою особою.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.  

Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.

Віта Зеленецька

