ФБР задержало подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
Киев • УНН
Глава ФБР Кэш Патель сообщил о задержании лица, причастного к убийству Чарли Кирка. Обстоятельства преступления выясняются, данные стрелка не разглашаются.
Задержан еще один подозреваемый в убийстве Чарли Кирка. Об этом сообщил глава ФБР Кэш Патель на своей странице в социальной сети Х (Twitter), передает УНН.
Детали
"Лицо, ставшее жертвой ужасной стрельбы сегодня, в которой погиб Чарли Кирк, сейчас взято под стражу. Спасибо местным и государственным властям Юты за сотрудничество" - написал Патель.
Данные о личности стрелка пока не раскрываются, обстоятельства преступления продолжают выясняться.
Напомним
В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.
Покушение на Чарли Кирка
10 сентября Чарли Кирка, основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания, Кирк был единственным раненым человеком.
Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.
Полиция США установила, что лицо, которое было задержано после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.
