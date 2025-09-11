$41.120.13
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 15818 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 41192 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 26754 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 29621 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 30940 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 61542 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 82763 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 65142 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34942 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39020 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
ФБР задержало подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Глава ФБР Кэш Патель сообщил о задержании лица, причастного к убийству Чарли Кирка. Обстоятельства преступления выясняются, данные стрелка не разглашаются.

ФБР задержало подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Задержан еще один подозреваемый в убийстве Чарли Кирка. Об этом сообщил глава ФБР Кэш Патель на своей странице в социальной сети Х (Twitter), передает УНН.

Детали

"Лицо, ставшее жертвой ужасной стрельбы сегодня, в которой погиб Чарли Кирк, сейчас взято под стражу. Спасибо местным и государственным властям Юты за сотрудничество" - написал Патель.

Данные о личности стрелка пока не раскрываются, обстоятельства преступления продолжают выясняться.

Напомним

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения. 

Покушение на Чарли Кирка

10 сентября Чарли Кирка, основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания, Кирк был единственным раненым человеком.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.  

Полиция США установила, что лицо, которое было задержано после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.

Был против помощи Украине, призывал отдать Крым РФ и критиковал Зеленского: чем известен Чарли Кирк10.09.25, 23:47 • 1230 просмотров

Вита Зеленецкая

