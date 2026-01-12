Более 5,8 млн грн взяток: в трех областях правоохранители разоблачили схемы незаконной переправки за границу
Киев • УНН
Прокуратура разоблачила несколько схем уклонения от мобилизации и незаконной переправки военнообязанных за границу. Задокументированная сумма неправомерной выгоды превышает 5,8 млн грн, 11 лицам сообщено о подозрении.
Детали
Ивано-Франковск
На Прикарпатье разоблачили 75-летнего мужчину, который повторно организовал незаконную переправку военнообязанных за границу. За 12,5 тыс. евро с человека он обещал инструктаж, перевозку и сопровождение по горной местности в Молдову вне пунктов пропуска. Его задержали при попытке переправки двух человек.
Также о подозрении сообщили пятерым жителям области, которые действовали в составе организованной группы. По данным следствия, организатор вместе с сообщниками, среди которых двое сотрудников национального парка "Верховинский", за 8 тыс. евро с человека проводили мужчин через горную местность. Правоохранители задокументировали четыре факта незаконной переправки. Всем подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Сумщина
Жителю города Сумы сообщили о подозрении в организации схемы уклонения от мобилизации. Он обещал оформление фиктивных документов для снятия с воинского учета и незаконный выезд за границу за 11 тыс. долларов США с человека. Мужчину задержали при попытке перевозки пятерых военнообязанных. Правоохранители изъяли 55 тыс. долларов США неправомерной выгоды.
Черновицкая область
На Буковине разоблачили иностранца, который пытался незаконно переправить за границу семерых мужчин, спрятав их в грузовике с пивом.
По данным следствия, стоимость незаконного выезда составляла от 6 до 13 тыс. евро с человека. Во время задержания на пункте пропуска "Мамалыга" правоохранители изъяли 34 тыс. евро.
В целом, по предварительным данным, сумма неправомерной выгоды превышает 5,8 млн грн. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации незаконных схем.
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В зависимости от роли и совершенного им инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенную в составе организованных групп (ч. 3 ст. 332 УК Украины)
