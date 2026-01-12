Более 5,8 млн грн взяток: в трех областях правоохранители разоблачили схемы незаконной переправки за границу

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Эксклюзив
14:17 • 5978 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 7406 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 12287 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 28423 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 31948 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 26549 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 28888 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 36455 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 42778 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 36685 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Популярные новости
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12 января, 05:52 • 23016 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 30794 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 24127 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове10:15 • 9304 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 18525 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:17 • 5984 просмотра
14:17 • 5984 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 18610 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 28427 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 24208 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 30880 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Венесуэла
Пентагон
Более 5,8 млн грн взяток: в трех областях правоохранители разоблачили схемы незаконной переправки за границу

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Прокуратура разоблачила несколько схем уклонения от мобилизации и незаконной переправки военнообязанных за границу. Задокументированная сумма неправомерной выгоды превышает 5,8 млн грн, 11 лицам сообщено о подозрении.

Более 5,8 млн грн взяток: в трех областях правоохранители разоблачили схемы незаконной переправки за границу
Фото: Офис Генпрокурора

Прокуратура совместно с правоохранительными органами разоблачила несколько схем уклонения от мобилизации и незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. В задокументированных эпизодах сумма неправомерной выгоды превышает 5,8 млн грн, о подозрении сообщили 11 лицам. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Ивано-Франковск

На Прикарпатье разоблачили 75-летнего мужчину, который повторно организовал незаконную переправку военнообязанных за границу. За 12,5 тыс. евро с человека он обещал инструктаж, перевозку и сопровождение по горной местности в Молдову вне пунктов пропуска. Его задержали при попытке переправки двух человек.

Также о подозрении сообщили пятерым жителям области, которые действовали в составе организованной группы. По данным следствия, организатор вместе с сообщниками, среди которых двое сотрудников национального парка "Верховинский", за 8 тыс. евро с человека проводили мужчин через горную местность. Правоохранители задокументировали четыре факта незаконной переправки. Всем подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Сумщина

Жителю города Сумы сообщили о подозрении в организации схемы уклонения от мобилизации. Он обещал оформление фиктивных документов для снятия с воинского учета и незаконный выезд за границу за 11 тыс. долларов США с человека. Мужчину задержали при попытке перевозки пятерых военнообязанных. Правоохранители изъяли 55 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Черновицкая область

На Буковине разоблачили иностранца, который пытался незаконно переправить за границу семерых мужчин, спрятав их в грузовике с пивом.

По данным следствия, стоимость незаконного выезда составляла от 6 до 13 тыс. евро с человека. Во время задержания на пункте пропуска "Мамалыга" правоохранители изъяли 34 тыс. евро.

В целом, по предварительным данным, сумма неправомерной выгоды превышает 5,8 млн грн. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации незаконных схем.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В зависимости от роли и совершенного им инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенную в составе организованных групп (ч. 3 ст. 332 УК Украины)

 - говорится в сообщении.

Напомним

Полиция Киева задержала 42-летнего мужчину, который за 8000 долларов США обещал военнообязанным незаконное пересечение границы в Европу по реке. Его задержали при получении аванса в 5000 долларов.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Черновицкая область
Генеральный прокурор Украины
Украина
Молдова
Сумы
Киев