Более 5,8 млн грн взяток: в трех областях правоохранители разоблачили схемы незаконной переправки за границу

Прокуратура совместно с правоохранительными органами разоблачила несколько схем уклонения от мобилизации и незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. В задокументированных эпизодах сумма неправомерной выгоды превышает 5,8 млн грн, о подозрении сообщили 11 лицам. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

На Прикарпатье разоблачили 75-летнего мужчину, который повторно организовал незаконную переправку военнообязанных за границу. За 12,5 тыс. евро с человека он обещал инструктаж, перевозку и сопровождение по горной местности в Молдову вне пунктов пропуска. Его задержали при попытке переправки двух человек.

Также о подозрении сообщили пятерым жителям области, которые действовали в составе организованной группы. По данным следствия, организатор вместе с сообщниками, среди которых двое сотрудников национального парка "Верховинский", за 8 тыс. евро с человека проводили мужчин через горную местность. Правоохранители задокументировали четыре факта незаконной переправки. Всем подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Жителю города Сумы сообщили о подозрении в организации схемы уклонения от мобилизации. Он обещал оформление фиктивных документов для снятия с воинского учета и незаконный выезд за границу за 11 тыс. долларов США с человека. Мужчину задержали при попытке перевозки пятерых военнообязанных. Правоохранители изъяли 55 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

На Буковине разоблачили иностранца, который пытался незаконно переправить за границу семерых мужчин, спрятав их в грузовике с пивом.

По данным следствия, стоимость незаконного выезда составляла от 6 до 13 тыс. евро с человека. Во время задержания на пункте пропуска "Мамалыга" правоохранители изъяли 34 тыс. евро.

В целом, по предварительным данным, сумма неправомерной выгоды превышает 5,8 млн грн. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации незаконных схем.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В зависимости от роли и совершенного им инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенную в составе организованных групп (ч. 3 ст. 332 УК Украины)