Понад 5,8 млн грн хабарів: в трьох областях правоохоронці викрили схеми незаконного переправлення за кордон

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Ексклюзив
14:17 • 5840 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 7260 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
11:16 • 12240 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 28332 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 31873 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 26508 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 28850 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 36424 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 42749 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 36661 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.5м/с
80%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52 • 23016 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 30794 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 24127 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові10:15 • 9304 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 18525 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 5842 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 18538 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 28341 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 24137 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 30809 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Венесуела
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 28864 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 24974 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 31258 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 33602 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 89634 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The New York Times
Соціальна мережа
С-300

Понад 5,8 млн грн хабарів: в трьох областях правоохоронці викрили схеми незаконного переправлення за кордон

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Прокуратура викрила кілька схем ухилення від мобілізації та незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Задокументована сума неправомірної вигоди перевищує 5,8 млн грн, 11 особам повідомлено про підозру.

Понад 5,8 млн грн хабарів: в трьох областях правоохоронці викрили схеми незаконного переправлення за кордон
Фото: Офіс Генпрокурора

Прокуратура спільно з правоохоронними органами викрила кілька схем ухилення від мобілізації та незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. У задокументованих епізодах сума неправомірної вигоди перевищує 5,8 млн грн, про підозру повідомили 11 особам. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Івано-Франківськ

На Прикарпатті викрили 75-річного чоловіка, який повторно організував незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон. За 12,5 тис. євро з особи він обіцяв інструктаж, перевезення та супровід гірською місцевістю до Молдови поза пунктами пропуску. Його затримали під час спроби переправлення двох осіб.

Також про підозру повідомили п’ятьом мешканцям області, які діяли у складі організованої групи. За даними слідства, організатор разом зі спільниками, серед яких двоє працівників національного парку "Верховинський", за 8 тис. євро з особи проводили чоловіків через гірську місцевість. Правоохоронці задокументували чотири факти незаконного переправлення. Усім підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Сумщина

Мешканцю міста Суми повідомили про підозру в організації схеми ухилення від мобілізації. Він обіцяв оформлення фіктивних документів для зняття з військового обліку та незаконний виїзд за кордон за 11 тис. доларів США з особи. Чоловіка затримали під час спроби перевезення п’ятьох військовозобов’язаних. Правоохоронці вилучили 55 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Чернівецька область

На Буковині викрили іноземця, який намагався незаконно переправити за кордон сімох чоловіків, приховавши їх у вантажівці з пивом.

За даними слідства, вартість незаконного виїзду становила від 6 до 13 тис. євро з особи. Під час затримання на пункті пропуску "Мамалига" правоохоронці вилучили 34 тис. євро.

Загалом, за попередніми даними,  сума неправомірної вигоди перевищує 5,8 млн грн. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації незаконних схем.

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Залежно від ролі та скоєного їм інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованих груп (ч. 3 ст. 332 КК України)

 - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Поліція Києва затримала 42-річного чоловіка, який за 8000 доларів США обіцяв військовозобов'язаним незаконний перетин кордону до Європи річкою. Його затримали під час отримання авансу в 5000 доларів.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Чернівецька область
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Молдова
Суми
Київ