Понад 5,8 млн грн хабарів: в трьох областях правоохоронці викрили схеми незаконного переправлення за кордон

Прокуратура спільно з правоохоронними органами викрила кілька схем ухилення від мобілізації та незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. У задокументованих епізодах сума неправомірної вигоди перевищує 5,8 млн грн, про підозру повідомили 11 особам. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Івано-Франківськ

На Прикарпатті викрили 75-річного чоловіка, який повторно організував незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон. За 12,5 тис. євро з особи він обіцяв інструктаж, перевезення та супровід гірською місцевістю до Молдови поза пунктами пропуску. Його затримали під час спроби переправлення двох осіб.

Також про підозру повідомили п’ятьом мешканцям області, які діяли у складі організованої групи. За даними слідства, організатор разом зі спільниками, серед яких двоє працівників національного парку "Верховинський", за 8 тис. євро з особи проводили чоловіків через гірську місцевість. Правоохоронці задокументували чотири факти незаконного переправлення. Усім підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Сумщина

Мешканцю міста Суми повідомили про підозру в організації схеми ухилення від мобілізації. Він обіцяв оформлення фіктивних документів для зняття з військового обліку та незаконний виїзд за кордон за 11 тис. доларів США з особи. Чоловіка затримали під час спроби перевезення п’ятьох військовозобов’язаних. Правоохоронці вилучили 55 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Чернівецька область

На Буковині викрили іноземця, який намагався незаконно переправити за кордон сімох чоловіків, приховавши їх у вантажівці з пивом.

За даними слідства, вартість незаконного виїзду становила від 6 до 13 тис. євро з особи. Під час затримання на пункті пропуску "Мамалига" правоохоронці вилучили 34 тис. євро.

Загалом, за попередніми даними, сума неправомірної вигоди перевищує 5,8 млн грн. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації незаконних схем.

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Залежно від ролі та скоєного їм інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованих груп (ч. 3 ст. 332 КК України) - йдеться у дописі.

